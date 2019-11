Musikkapelle Niederwangen gibt Herbstkonzert

Die Musikkapelle Niederwangen gibt am Samstag, 23. November, um 20 Uhr ihr Herbstkonzert in der Turn- und Festhalle Niederwangen. Dirigent Christian Thanner hat ein abwechslungsreiches Programm mit Werken unterschiedlichster Stilrichtungen zusammengestellt.

So spielt die Musikkapelle unter anderem „Pathétique“ von Thomas Doss oder „Coldplay in Symphony“ arrangiert von Bert Appertmont. Ebenso wird das „Concertino für Bass Posaune“ von Ernst Sachse zu hören sein. Als besonderen Höhepunkt führen die Musiker drei Werke mit Sologesang auf, darunter „Don’t stop me now“ von Freddy Mercury. Das Foto zeigt Sängerin Anna Welte bei den Probearbeiten mit der Musikkapelle Niederwangen.