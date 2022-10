Annette Kruhl ist am Samstag, 22. Oktober, um 20 Uhr mit dem Musikkabarett „Männer, die auf Handys starren“ in der Häge-Schmiede. Zum Inhalt heißt es in der Ankündigung: „Leugnen ist zwecklos: Ohne Handy geht´s nicht. Klingelton, Handy-Modell und Telefonier-Verhalten sind mittlerweile verlässliche Indizien dafür, mit wem man es zu tun hat. Das hilft auch bei der Partnerwahl. Denn wer heutzutage in Bars geht, um zu flirten, macht sich lächerlich. Hier könnte die schönste Frau der Welt am Tresen stehen, sie träfe nur eins an: Männer, die auf Handys starren. Die Frage kommt auf: Stirbt die reale Welt aus? Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10, Telefon 0 75 22 / 74-211, Reservierungen bei Maria Neumann, E-Mail: maria.neumann49@t-online.de, Telefonnummer 0 75 22 / 29 131 oder über www.reservix.de oder an der Abendkasse, ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522 / 913627 erreichbar.