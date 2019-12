Felix Oliver Schepp ist am Samstag, 14. Dezember, um 20 Uhr mit dem Musikkabarett „Hirnklopfen“ in der Häge-Schmiede. Schepp liefert laut Pressemitteilung des Veranstalters ein Kabarettkonzert, das es in sich hat: virtuos, poetisch, relevant - und dabei immer lebensbejahend und wunderschön unverschämt locker. Er singt von Kindern, die bis zur Kritikunfähigkeit hochgelobt werden und bittet den Heiligen Perfektus um Ablass.

Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt in der Bindstraße 10 und unter der Telefonnummer 07522 / 74211. Reservierungen nimmt Maria Neumann unter der E-Mail-Adresse maria.neumann49@t-online.de oder per Telefon unter 07522 / 29131 entgegen. Karten sind auch online über tickets.schwäbische.de erhältlich.

Die Abendkasse im Weberzunfthaus-Café in der Zunfthausgasse 9/1 ist ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522 /913627 erreichbar.