Musiker spielen zum Abschied eine große Klangvielfalt

Bei einem Serenadenkonzert hat Kathrin Bischofberger am Montagabend nach vier Jahren als Dirigentin der Musikkapelle Deuchelried den Taktstock an Emma Riemer weitergegeben. Der gut gefüllte Dorfplatz in Deuchelried gab bei schönstem Wetter und angenehmen Temperaturen eine ideale Kulisse für die Übergabe ab.

Bischofberger hatte ein Programm aus allen Stücken zusammengestellt, die sie die vergangenen Jahre „einfach gern gespielt hatte“. Die Musikkapelle erwies sich dabei als Allrounderin, aber nicht im Sinne von „von allem etwas, aber nichts richtig“ – ganz im Gegenteil. Die musikalische Qualität bildet das Fundament der Vielfalt und Kathrin Bischofberger hat an dieser Qualität konsequent weiter gearbeitet.

Märsche und Polkas kamen melodiös, gemütlich und ohne aufgesetzten Schnick-Schnack daher. Bodenständig und mit viel Klang, direkt und zupackend, aber ohne übertriebene Akzente, legten sie sich angenehm ins Ohr. Dazu kamen Rock, Pop, Soul, südamerikanische Rhythmen und Ragtime, und die Musikkapelle zeigte auch eine ausgeprägte Klangvielfalt, vom dichten Klanggeflecht über Big-Band-Sound bis zur Leichtigkeit und Durchsichtigkeit, die eher der einer Combo als der eines Blasorchesters glich.

Vera Schwerdtle und Sophia Vey sangen ein rauchiges „Rollin’ On The River“ oder ein jazziges „What’s A Woman“. Christoph Heidel spielte gefühlvoll „Perfect“ von Ed Sheeran, das Flötenregister zeigte sein Können bei „Latin Flutes“, die Hits von Simon & Garfunkel mischten sich mit Ragtime. Die ganze Bandbreite dessen, was eine Musikkapelle zu leisten vermag, war zu hören.

Ein sehr emotionaler Moment war für die scheidende Dirigentin der Auftritt aller Gesangssolisten der letzten Jahre als Septett mit der Ballade „True Colours“, A-capella, nur gestützt vom E-Bass und einem Saxofon. Ansonsten führte Kathrin Bischofberger gut gelaunt durchs Programm, bewies guten Humor und plauderte aus dem Nähkästchen ihrer vierjährigen Dirigentschaft, die sie schweren Herzens beende, weil sich erneut Nachwuchs einstelle.

Heidrun Bahr vom Vorstand der Musikkapelle blickte zurück, zählte die Wertungsspiele und „Flashbägg“ vergangenes Jahr zu den Höhepunkten. Sie überreichte als Abschiedsgeschenk eine Wiege und das Angebot, falls ihr langweilig werde, doch im Tuba-Register einzusteigen – ein Angebot, das Tradition habe, da der frühere Dirigent Christoph Heidel ebenfalls aktives Mitglied der Musikkapelle geblieben sei. Mit der „Neuen“ bliebt die Musikkapelle ihrer Linie treu: Emma Riemer, 24 Jahre alt, studiert in Feldkirch Tuba und konnte schon erste Erfahrungen als Dirigentin in Treherz sammeln. Um ihr den Start zu erleichtern, erhielt sie ein Deuchelrieder Carepaket: ein Bild der Kapelle mit allen Namen zum Auswendiglernen, eine Tafel, um die Musiknummern draufzuschreiben, eine DVD als Anschauungsmaterial sowie ein Einkehrgutschein.

Als letztes Stück dirigierte Kathrin Bischofberger den „Florentiner Marsch“, bevor Emma Riemer das Konzert mit Kurt Gäbles „Wir Musikanten“ stilvoll zum Abschluss brachte. Die Stimmung war gut beim Publikum, bei den Musikanten und den beiden Dirigentinnen – eine gelungene Übergabe und ein gelungener Start. Man darf gespannt sein, wie Emma Riemer die musikalischen Möglichkeiten nutzt, die ihr die Musikkapelle bietet.