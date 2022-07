Musiker haben im Auto Drogen dabei

Bei einer Kontrolle eines in Frankreich zugelassenen Kleinbusses am Samstagvormittag an der A96 haben Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg eine chilenische Musikband von 8 Personen festgestellt. Beim Fahrer zeigten sich nach Angaben der Polizei Anzeichen, dass er möglicherweise unter Drogeneinfluss stand, weshalb sich der 37-jährige Mann einer Blutentnahme unterziehen musste.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten weitere geringe Mengen drogenverdächtiger Substanzen. Die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt und ein Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.