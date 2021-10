Musikcomedy gibt es in der Häge-Schmiede zu erleben

Heger und Maurischat GBR sind am Samstag, 16. Oktober mit der Musikcomedy „Eine geht noch“ um 20 Uhr in der Häge-Schmiede.

Mit einem Feuerwerk an Spitzen und Boshaftigkeiten zielen sie gegenseitig ihre verbalen und musikalischen Pfeile in Kopf und Herz der anderen, teilt die Stadt Wangen mit. Sie fallen sich ständig ins Wort, lassen sich nicht ausreden, und die eine meint immer, sie könne es besser als die andere. Maurischat ist laut Mitteilung auf der Bühne von jener schlecht gelaunten Giftigkeit, bei der im Publikum einfach Freude aufkommen muss. Und bei Hegers nordischer Frohnatur sei man auch einfach mal froh, wenn sie nur Luft holt.

Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10, Telefon 07522/74211. Reservierungen sind möglich bei Maria Neumann per E-Mail an maria.neumann49@t-online.de (Telefonnummer: 07522/29131), unter www.reservix.de oder an der Abendkasse (ab 18 Uhr, Telefonnummer: 07522/913627). Es gilt die 3G-Regel.