Musikalischer Abend am 6. November in der Wangener Stadthalle

„Wildes Holz“ ist mit der Blockflötenshow „Grobe Schnitzer“ am Samstag, 6. November, um 20 Uhr zu Gast in der Stadthalle Wangen im Allgäu, Jahnstraße 21. Virtuose akustische Live-Konzerte ohne Genre-Grenzen, spontane Komik und kraftvolles Spiel sind laut Vorschau seit 20 Jahren die Markenzeichen von „Wildes Holz“.

Im ihrem neuen Programm zeigen die drei Herren darüber hinaus ihr musikalisches Draufgängertum. Denn wer Fehler vermeidet, macht laut Mitteilung alles richtig. Aber wer Fehler kultiviert, der macht Musik. Oder eben grobe Schnitzer...

Karten zum Kabarettabend gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10,Telefon 07522 / 74-211. Für Reservierungen wendet man sich an Maria Neumann, E-Mail: maria.neumann49@t-online.de, Telefon 0 75 22 / 291 31, online über www.reservix.de oder an der Abendkasse in der Stadthalle. Diese ist am 6. November ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522 / 222 27 erreichbar. Es gilt die 3G-Regel mit Nachweispflicht.