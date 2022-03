Musikalische Solidaritätsbekundung mit der Ukraine

Auch zwei große Vertreter der klassischen Kultur der Region Bodensee-Oberschwaben und Allgäu wollen ihre Solidarität mit der Ukraine und den Kriegsflüchtlingen bekunden: Der Oratorienchor Wangen und die Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben (KBO) veranstalten in Zusammenarbeit mit der Pfarrkirchengemeinde St. Margareta und der Allgäuer Ortschaft Heimenkirch als gastgebende Kirche und Gemeinde ein Chor-Orchesterkonzert.

Am Sonntag, 3. April, 17 Uhr, in der Pfarrkirche St. Margareta in Heimenkirch erklingt Mozarts berühmtes Requiem d-Moll KV 626 mit kleinem Chor und Orchester sowie aufstrebenden jungen und arrivierten Gesangssolisten aus der Region. Eröffnet wird das Benefizkonzert laut Pressemitteilung mit dem „Adagio for Strings“ op. 11 des englischen Komponisten Samuel Barber. Als Solisten werden Ajulie Hartrampf (Sopran), Martina Klesse-Schmitz (Alt), Stefan Hör (Tenor) und André Sesgör (Bass) zu hören sein. Die Gesamtleitung hat Chorleiter Friedrich Wilhelm Möller.

Der Oratorienchor Wangen zählt zu den wichtigsten und größten Konzertchören der Region und kann auf eine lange Tradition von glanzvollen Konzerten in Wangen, Isny und Heimenkirch verweisen, bei dem die großen Sakral-Kompositionen von Bach, Haydn, Mendelssohn, Verdi u.v.a zu beeindruckenden Ereignissen wurden. Gern gesehener Partner ist hierbei oft die Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben, in der rund 80 professionelle Musiker der Euregio Bodensee spielen. Neben der musikalischen Partnerschaft mit den großen und kleineren Chören von Ulm bis Bregenz, von Friedrichshafen bis Memmingen, spielt das Orchester regelmäßig im Internationalen Bodenseefestival mit internationalen Solisten und Dirigenten und im Silvesterkonzert der Stadt Ravensburg. Im Jahr 2022 feiert das Orchester seinen 30. Geburtstag.

Alle Solisten und Orchestermusiker verzichten bei diesem Konzert auf ihre Gage. Der Eintritt ist frei. Es werden großzügige Spenden erbeten für die Ukraine-Hilfe des Heimenkircher Vereins „Daheim“ und die Hilfsaktion des Ravensburger und Oberreutener Zirkus-Unternehmens Elmar Kretz, der eine große Zahl von Ukraine-Flüchtlingen aufgenommen hat.