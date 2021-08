Musikalische Lesung und souliger Blues-Rock bei den Wangener Kulturwochen

Am letzten Wochenende der Wangener Kulturwochen finden im Zunftwinkel zwei Konzertabende mit regionalen Bands statt. Am Freitag, 27. August, präsentiert das Allgäu Jazz Quintett gemeinsam mit dem Wangener Autor und Schauspieler Hajo Fickus das Programm „Dunkle Schwester des Tages – Stimmen und Töne zur Nacht“. Die Ravensburger Band Molly’s Chamber feiert am Samstag, 28. August, ihr elftes Jahr auf Live-Tour. Beginn der Konzerte ist jeweils um 19 Uhr und 21 Uhr.

Zu einer Reise in die Nacht lädt das Allgäuer Jazz Quintett zusammen mit dem Schauspieler Hajo Fickus. Musikalisch und textlich präsentiert das Programm die Vielgesichtigkeit der Nacht, von der Melancholie einer Abendstimmung bis hin zu den Nächten des Rausches und der wilden Ektase, vom sanften Mondlicht bis hin zum erotisch flackernden Rotlicht, von Träumen unterm Sternenhimmel bis hin zur Stunde der Geister und Gespenster. In der klassischen Besetzung Gesang (Bernhard Monzel), Gitarre (Werner Walravens), Kontrabass (Günter Marschall), Querflöte (Antje Hilmes-Walravens) und Schlagzeug (Jörg Holik), präsentieren die fünf Musiker in kunstvollen und transparenten Arrangements klassischen Mainstream-Jazz gepaart mit lyrischen Klängen. Der Schauspieler Hajo Fickus rezitiert dazu alte und neue, bekannte und weniger bekannte Gedichte und andere Texte der Weltliteratur von den deutschen Romantikern bis hin zu zeitgenössischen Autoren.

Die aus Ravensburg stammende Band Molly’s Chamber steht für handgemachten Blues-Rock mit souligen Einflüssen. Seit elf Jahren sind die „Mollys“ nun schon auf Tour. Zur Band gehören Caro Staiger (Vocals), Alfred Oswald (Gitarren, Vocals), Thomas Hellmann (Bässe, Vocals) und Peter Hinkel (Drums). Das Repertoire besteht hauptsächlich aus Coverversionen bekannter Interpreten und Bands. Das Ergebnis ist ein Mix aus bekannten, aber auch nicht so gängigen Titeln von Bette Middler, Marvin Gay, Tom Waits, Oli Brown, The Beatles, The Police, Jimi Hendrix, Tina Turner und vielen anderen. Jeder Song ist eine Eigeninterpretation und somit keine alltägliche Coverversion.