Musik verbindet Chöre aus Prato und Wangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vier menschlich verbindende Tage hat der Kirchenchor St. Ulrich unter der Leitung von Klaus Reimers bei einer Reise in die Partnerstadt Prato erlebt. Anlass des Besuchs war die gemeinsam gesungene Messe an Pfingsten mit dem Chor St. Francesco, dirigiert von Paolo Fissi.

Den gut besuchten Dom füllte der feierliche Klang beider Chöre, die Charles Gounods Messe brève in C-Dur aufführten, an der Orgel Klaus Reiners. Im Anschluss tauschten sich die Sängerinnen und Sänger beim gemeinsamen Mittagessen aus. Mit dabei waren auch der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins in Prato, Goffredo Borchi, sowie Britta von Websky und Peter Schmitz vom Kulturverein Si-Po. Auch in Zukunft soll es solche Ereignisse geben, waren sich alle einig. Am Vorabend hatte Oberbürgermeister Michael Lang die Gruppe getroffen, der den Jugendgemeinderat nach Prato begleitete.

Den für diese Jahreszeit ungewöhnlich hohen Temperaturen bis zu 35 Grad war es geschuldet, dass Organisatorin Lucia Keller das Programm am Nachmittag änderte. Dankbar wurde statt eines Spaziergangs die Fahrt mit der Seilbahn nach Montecatini alto angenommen. Der Tag klang bei den Freunden im Circolo La Querce bei Pizza und Wein aus.

Am folgenden Morgen empfingen der Vorsitzende des Gemeindesrats, Gabriele Alberti, und die bei der Stadt Prato für die Städtepartnerschaften verantwortliche Monika Leitner die Wangener. Alberti dankte warmherzig für den Chorauftritt. Solche Aktivitäten seien Zeichen für eine gelebte Partnerschaft. Er freue sich schon auf das Kinderfest in Wangen, das er zum ersten Mal besuchen werde, sagte Alberti, und kündigte den Besuch von Bürgermeister Matteo Biffoni im August zum Italienischen Abend an.

Im Anschluss ging es zur Besichtigung der Teufelsbrücke, der Ponte della Maddalena, und dann nach Lucca. Bei einer Stadtführung erfuhr der Chor viel über den Einfluss der Römer und über die sparsamen Einwohner, die im heutigen Sinne nachhaltig bauten und das Kolosseum in Wohnungen, Geschäfte und Restaurants verwandelten. Am Abend beglückte die freundliche Küchenchefin in einem Prateser Lokal ihre Gäste nicht nur mit wunderbarer Pasta, sondern erklärte ihnen auch noch, wie sie gemacht wird.

Die Rückreise führte nach Lerici, dann mit dem Boot über den Golf von La Spezia nach Porto Venere. Dort blieb Zeit zur Erkundung, bis es mit dem Bus endgültig heimwärts ging.