Musik und Poesie mit Grill auf der Wangener Argeninsel

Ausgehend von romantischen Abenteuern an einer Wassermühle bespielen der Wangener Tilman Schauwecker, der Dirigent und Pianist Ulrich Pakusch, die Mezzosopranistin Denise Felsecker und Schauspieler Bernhard Stengele am Freitag, 14. August, eine Stunde lang musikalisch und darstellerisch die Umgebung der Fischtreppe auf der Argeninsel.

Der Bogen spannt sich nach Angaben der Stadt vom Volkslied („Es klappert die Mühle“) über Kunstlied („Die Forelle“ von Schubert) bis hin zum Chanson („Les vieux amants “ von Jaques Brel), von Becketts Godot über Brechts Marie A. bis zur Loreley von Heinrich Heine und den originellen Szenen des Allgäuer Künstlers Uli Scheitenberger – von der Müllerin hin zur Forelle, von der Romantik zum Grillen derselben im Freien.

Theatermacher, Schauspieler und Rezitator

Bernhard Stengele ist laut Mitteilung Theatermacher, Regisseur, Schauspieler und Rezitator. Er stammt aus Kißlegg und lebt und arbeitet mittlerweile in Thüringen. Berufliche Stationen waren unter anderem das Mainfranken-Theater in Würzburg und die „TPT Theater & Philharmonie Thüringen“ in Altenburg und Gera. Seine Anfänge als Schauspieler datieren aus den 80er-Jahren bei der Wangener Theatergruppe Kiesel.

Tilman Schauwecker war viele Jahre Lehrer am Rupert-Neß-Gymnasium in Wangen. Seit 1983 gehört er in Wangen der Amateurtheatergruppe Kiesel an, die im Jahresrhythmus größere, meist zeitgenössische Produktionen oder kleinere Beiträge bei der jährlichen Kulturnacht in Wangen darbietet. Von 1986 bis 2006 leitete er die Schultheatergruppe Mugnog am Rupert-Neß-Gymnasium, in den Folgejahren übernahm er mehrmals die Regie bei den zweijährig inszenierten Musicals an seiner Schule.

Freiberufliche Mezzosopranistin

Denise Felsecker studierte Gesang, Musikpädagogik und Theaterwissenschaft in München. Als freiberufliche Mezzosopranistin ist und war sie in verschiedenen Ensembles, Theatern und Projekten solistisch zu erleben, unter anderem im Russischen Nationaltheater Kiew, in der Neuburger Kammeroper, in der Tonhalle Zürich, im Opernverein Vaduz oder bei der Biennale München. Ihre Arbeit umfasst Konzert, Lied, Kinderoper und Musiktheater aus unterschiedlichen Epochen.

Orgel, Klavier und Dirigieren: Diese Fächer, die Ulrich Pakusch an den Musikhochschulen in Saarbrücken und Frankfurt am Main studierte, bilden die drei Säulen seiner Tätigkeitsfelder. Als künstlerischer Leiter ist Pakusch für die Orgelkonzertreihen an der Wallfahrtsbasilika in Werl verantwortlich. Seit Oktober 2018 liegt die musikalische Leitung von Opernproduktionen an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig in seinen Händen. Neben der Hochschultätigkeit dirigierte er die Berliner Symphoniker anlässlich einer Opernproduktion beim Israel Festival.