Museumsführung mit Besichtigung der historischen Badstube

Die nächste öffentliche Museumsführung ist am Donnerstag, 15. September. Sechs Museen, die sich vom Stadtmuseum in der Eselmühle über den begehbaren Wehrgang der alten Stadtmauer bis hinüber zum Pulverturm erstrecken, zeugen von der reichen Geschichte der Stadt Wangen. Ein seltener Schatz ist die mittelalterliche Badstube von 1589 mit Waschzubern und Kupferkessel. Hier erfahren die Teilnehmer gegen Ende der Führung, was man im Mittelalter unter „Wellness“ verstand. Die 90-minütige Führung startet um 16 Uhr am Gästeamt, dauert 90 Minuten und kostet inklusive Eintritt ins Museum 9,50 Euro pro Person. Mit einem Eintrittsticket besteht die Möglichkeit, vor der Führung in Ruhe die Museumslandschaft anzuschauen. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Tickets und Gutscheine gibt es im Gästeamt Wangen, Telefon 07522/ 74 211 oder online über www.wangen.reservix.de