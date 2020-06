Museumsdepot erzählt Geschichte(n)

Große Fortschritte hat das Museumsmagazin im Geschwister-Titscher-Haus in Primisweiler gemacht. Inzwischen ist im Erdgeschoss schon sichtbar, was es mit dem geplanten Schaudepot auf sich hat, teilt die Stadt mit. Denn in den neuen Räumlichkeiten sollen nicht nur die Bestände aus den verschiedenen provisorischen Unterkünften zusammengeführt, inventarisiert und aufbewahrt werden. Sie sollen auch der interessierten Öffentlichkeit bei Führungen gezeigt werden.

Im Erdgeschoss finden sich interessante, aber auch originelle Stücke, die von der Geschichte der Stadt und vom Leben ganz allgemein erzählen. Möglich wurde die Einrichtung des Museumsdepots, weil Joseph Titscher der Stadt Wangen den Gebäudekomplex vermacht hatte und weil das Museumsdepot Fördergelder der Landesstelle für Museumsbetreuung in Höhe von insgesamt 25 000 Euro erhalten hat. Die Inneneinrichtung für 125 000 Euro wurde mit 75 000 Euro vom Altstadt- und Museumsverein bezuschusst. Das Schaudepot im Erdgeschoss ist ein Projekt des Altstadt- und Museumsvereins, das teilweise mit Geldern der EU als Leader-Projekt finanziert wurde.

Großer Schauraum im Erdgeschoss

Passend zur Jahreszeit empfängt die Besucher ein Emaille-Schild, von dem eine Badenixe als Werbung für eine Sonnencreme lächelt. Ebenfalls passend zum Objekt präsentiert Irina Leist, die in Zusammenarbeit mit Stadtarchivar Rainer Jensch, Bauhofmitarbeitern und einer Reihe von Helfern einen großen Teil der Arbeiten im Depot erledigt, eine Kiste in Handtaschengröße zum Umhängen.

Der große Schauraum im Erdgeschoss ist in mehrere Nischen unterteilt. Neben dem Quarantäneraum, in dem neue Objekte behandelt werden, um eventuelle Schädlinge im Depot zu vermeiden, ist eine Ecke mit Kamera eingerichtet, in der die neuen Objekte samt Inventarisierungsnummer abgelichtet werden.

Für die Besucher entscheidend sind jedoch die abgeteilten Räume in dem großen Raum. Im ersten Abteil steht eine Vitrine, die im ersten Heimatmuseum in der Herrenstraße genutzt wurde, um Objekte auszustellen. Dafür wäre sie heute in einem Museum nicht mehr geeignet, wie Irina Leist sagt. Doch hier kann sie noch genutzt werden und zeigt wie auch Einrichtungsgegenstände zu Museumsstücken werden.

„Männersachen“ und „Weiberkram“

In der nächsten Abteilung befinden sich Schränke, die „Männersachen“ oder „Weiberkram“ enthalten. Die Begriffe fordern zur Debatte heraus und sollen das auch. Denn es ist gedacht, dass die Türen der Schränke bei Führungen geöffnet werden und anhand von einzelnen Stücken Geschichte(n) erzählt werden. Dabei kann natürlich auch diskutiert werden, wieso Militärutensilien in einem Männersachen-Schrank liegen und modische Accessoires den Frauen zugeordnet werden.

Geschichten gibt es viele in diesen Räumen und Kuriositäten ebenso. Rainer Jensch wies OB Lang auf eine etwa zehn Zentimeter große Schildkröte hin, die auf einem Tisch steht. Wenn man den Kopf drückt, klingelt das gute Stück. Sie diente einem der Vorgänger Langs als Ratsglocke während der Sitzungen.

Nach einem Rundgang im ersten Stock des Gebäudes zeigte sich Oberbürgermeister Michael Lang begeistert. „Es ist eine unglaubliche Arbeit und Energieleistung, die in diesem Depot steckt. Ich hätte bei der Vielzahl der Gegenstände nicht gedacht, dass alles schon so weit ist“, sagte OB Lang.

Doch am Ende ist die Arbeit noch lange nicht, denn parallel zur sachgerechten Lagerung der Objekte läuft auch die Inventarisierung. Das bedeutet, dass jedes Objekt samt Inventarisierungsnummer, Schranknummer und Schrankfach in einem speziellen Computerprogramm eingetragen wird, damit es jederzeit gefunden werden kann. Eine Reihe von Museen in der Region verwenden ebenfalls dieses Programm, sodass künftig auch Informationen über die einzelnen Sammlungen einfach ausgetauscht werden können. So werden in der Zukunft Ausstellungen zu bestimmten Sachthemen möglich, zu denen Stücke aus der Region zusammengetragen werden, heißt es abschließend in der Mitteilung.