Müllentsorgung: Wangener erhalten Tauschbehälter

Zum 1. Januar 2021 geben die beiden Städte Wangen und Isny das Abfallwirtschaftsgeschäft an den Landkreis Ravensburg zurückgegeben. Das Landratsamt teilt hierzu mit, dass Eigentümer und Hausverwaltungen, die die Mülltonnen für ihre Objekte in größere oder kleinere Behälter umtauschen wollen und ihren Antrag bereits eingereicht haben, diese vom 30. November bis 14. Dezember erhalten. Dabei gebe es zu beachten, dass die bisherigen Behälter noch bis zum 31. Dezember geleert werden. Ab dem 1. Januar erfolgt die Leerung der neuen Behälter. Den Abholtermin des bisherigen Behälters erhalten diejenigen Personen per Postkarte mitgeteilt, die den Antrag zum Tausch gestellt haben. Die Abholung erfolgt voraussichtlich ab Mitte Januar 2021.

Für Rückfragen steht das Bürgerbüro des Landkreises Ravensburg unter Telefonnummer 0751 / 85-2345 oder per E-Mail an buergerbuero-ab@rv.de zur Verfügung.