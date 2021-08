Mülleimer an der Gemeinschaftsschule Wangen angezündet

Bisher unbekannte Täter zündeten am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr mehrere Mülleimer an der Gemeinschaftsschule Wangen an, berichtet die Polizei. Auf die Brände aufmerksam wurde die Hausmeisterin der Schule, die die brennenden Mülleimer umgehend ablöschte.

Da die Mülleimer nicht in Gebäudenähe standen, bestand keine Gefahr, dass das Feuer auf diese übergreift. Die Plastikmülleimer wurden jedoch teilweise komplett zerstört. Es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die zur fraglichen Zeit Personen auf dem Schulgelände gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 9840, in Verbindung zu setzen.