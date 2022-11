MTG Wangen: Zurück im Liga-Alltag

Nach einem sehr emotionalen Sieg in der Verbandsliga gegen den SKV Unterensingen im Heimspiel am vergangenen Samstag, geht es für die Handballer der MTG Wangen diese Woche in die Lorcher Schäfersfeldhalle zum TSV Alfdorf/Lorch im Rems-Murr-Kreis. Ein vermeintlich leichter Gegner, wenn man den Tabellenrang der ehemaligen Württembergligisten betrachtet. Mit acht Niederlagen und nur einem Sieg am vergangenen Sonntag gegen den VfL Kirchheim/Teck mit 32:27 (14:11), stehen sie als Vorletzter am Tabellenende auf Platz zwölf. Die Begegnung an diesem Samstag (20 Uhr) mit dem TSV Alfdorf/Lorch ist eine Zwischenstation für die Wangener Handballer, vor ihrem Spitzenspiel gegen den TV Reichenbach am nächsten Wochenende zu Hause in der Argensporthalle. Trainer Sebastian Staudacher sieht gerade darin die Herausforderung an seine Mannschaft: „Es wird spannend. Denn nach so einem emotionalen Wochenende und vor dem Spitzenspiel nächste Woche, muss jetzt der Fokus ganz auf dem Spiel gegen Alfdorf/Lorch liegen. Wir sind zurück im Liga-Alltag und es muss uns gelingen, die 60 Minuten konzentriert und gut abzuarbeiten.“

Laut Mitteilung des TSV Alfdorf/Lorch wird es für sie gegen die Zweitplatzierte MTG „schwer, jedoch nicht aussichtslos“. Das Team des TSV ist auf Punktejagd gegen den Abstieg und in dieser Saison personell und verletzungsbedingt gebeutelt. Beim letzten Auswärtssieg musste die Mannschaft allein auf sechs Spieler verzichten, hofft aber auf eine bessere Personallage im Spiel am Samstag. Nach dem Abstieg aus der Württembergliga haben sich die Handballer des TSV neu formiert und eine Verjüngungskur hinter sich. Ihr erster Sieg am vergangenen Wochenende auswärts hat mit Sicherheit ihren Kampfgeist geweckt und die Jagd auf notwendige Punkte für den Klassenerhalt angefacht. Dass man den TSV Alfdorf/Lorch nicht unterschätzen darf, steht für Staudacher außer Frage: „Sie haben in der Liga ein gutes Wörtchen mitzureden.“