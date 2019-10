MTG Wangen will auch zu Hause siegen

Die Handballer der MTG Wangen nehmen am Samstag, 20 Uhr, in der Württembergliga Süd von neuem Anlauf, um im fünften Versuch endlich den ersten Heimsieg der Saison zu landen. Gegner ist der Tabellenvierte SKV Unterensingen, der auswärts noch ohne Punkt ist. Mindestens eine der Negativserien wird also reißen. „Natürlich ist das in den Köpfen drin, die Jungs arbeiten aber gut daran, dass das nicht so präsent ist“, sagt Wangens Trainer Sebastian Staudacher zum bisher keinesfalls optimalen Saisonverlauf. Und weiter: „Der Tabellenplatz ist für mich aktuell nicht aussagekräftig. Wir arbeiten so, dass wir wirklich von Spiel zu Spiel denken.“

Beim Aufsteiger TV Altenstadt gelang den Wangenern am vergangenen Samstag in der Michelberghalle in Geislingen an der Steige im dritten Auswärtsspiel der Saison der zweite Sieg. Nach einer 17:14-Halbzeitführung hieß es am Ende 34:25 für die Allgäuer. „Ich denke, es war auf jeden Fall verdient, gerade durch die zweite Halbzeit. Das haben wir echt gut gemacht und Altenstadt dann auch die Grenzen aufgezeigt“, blickt Staudacher zurück. „Wenn wir so spielen, dann können wir in der Liga jede Mannschaft schlagen. Es war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.“ Nun gelte es, diesen Sieg und die nach der Pause gezeigte Leistung in der heimischen Argensporthalle zu bestätigen.

Auch mal neun Tore in Folge

Staudacher schätzt den SKV Unterensingen als „harte Nuss“ ein. „Die sind unangenehm zu bespielen, da kommt auf jeden Fall Qualität. Das wird eine ordentliche Aufgabe.“ In den zurückliegenden Jahren beendeten die Gäste aus dem Landkreis Esslingen die Saison stets auf den Tabellenplätzen drei bis fünf, im vergangenen Jahr reichte es zu Rang sieben.

In den bislang erst zwei Auswärtsspielen der aktuellen Spielzeit hatte der SKV gegen Ostfildern (21:23) und Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf (26:29) jeweils das Nachsehen. In der heimischen Bettwiesenhalle hingegen konnte das von Steffen Rost trainierte Team alle fünf Spiele gewinnen. Dabei ist es für Staudacher unerheblich, dass die Ergebnisse gegen die meist schwächer einzuschätzenden Mannschaften knapp ausfielen. „Ich glaube, die Liga ist so eng, dass auch solche Spiele, die du mit einem Tor gewinnst, am Ende sehr wichtig sein können. Das gibt Selbstvertrauen, wenn man enge Spiele gewinnt, auch wenn es gegen vermeintlich schwächere Teams ist.“ Zuletzt ließen die Unterensinger dem HRW Laupheim beim 32:24 keine Chance. Dabei brachten die SKV-Handballer in der ersten Halbzeit das Kunststück fertig, neun Tore in Folge zu werfen und von 7:6 auf 16:6 entscheidend davonzuziehen.

Erinnerungen an die Vorsaison

Im vergangenen Jahr gewannen die Wangener beide direkten Duelle gegen Unterensingen. Im Hinspiel feierte die MTG zu Hause einen souveränen Sieg. Erst als die Partie längst entschieden war, gelangen dem SKV abschließend drei Tore in Folge zum 30:25-Endstand. Im Rückspiel hieß es weniger als zwei Minuten vor dem Ende 29:30 aus Sicht der personell gebeutelten Wangener, ehe diese die Begegnung noch drehten. Elia Mayer gelang mit seinem zehnten Tor im Spiel der Ausgleich; an seinen glücklichen Siegtreffer zum 31:30 erinnert sich der jetzige Trainer Sebastian Staudacher, der durchaus eine Vorliebe für enge Spiele hat, wie folgt: „Rückraumwurf, Ball gegen den Pfosten, Abpraller und dann war ich frei. Ball gefangen und ungefähr eine Sekunde vor Schluss dann den Ball ins Tor geworfen.“ Das wäre auch was für den Samstag und die erneute Begegnung mit dem SKV Unterensingen.