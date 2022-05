MTG Wangen verliert letztes Heimspiel deutlich

Nichts zu holen hat es für die Verbandsliga-Frauen der MTG Wangen im letzten Heimspiel gegen den Tabellenersten TSV Köngen gegeben. Trotz der 22:23-Niederlage schließt die Mannschaft um Trainergespann Balogh/Hörmann die Saison auf dem dritten Platz ab.

Der Start in die Partie verlief vielversprechend. Die MTG konnte bis zur zweiten Minute mit 3:1 in Führung gehen. Das Tempo war hoch und so konnte man schnelle Treffer erzielen. Bis zur sechsten Minute konnte man die Führung auf 5:2 ausbauen. Doch der TSV kam langsam ins Spiel und konnte in der achten Spielminute den Ausgleichstreffer zum 5:5 erzielen. Der TSV nahm die Zügel in die Hand und dominierte das Spiel. Die Wangenerinnen taten sich gegen den wurfgewaltigen Rückraum sehr schwer und bekamen diesen kaum in den Griff. Im Angriff machte das Team zu viele technische Fehler und Fehlwürfe. Zudem war die Stimmung nicht wie sonst. Die Gäste zogen immer weiter davon und hatten den Abstand bis zur Halbzeit sogar auf elf Tore ausgebaut.

Nach der Halbzeit fand die MTG immer noch nicht zurück ins Spiel. Zwar wurden die technischen Fehler minimiert, aber man scheiterte sehr oft an der gegnerischen Torhüterin und auch in der Abwehr wurde zu inkonsequent gegen den Rückraum verteidigt. Die MTG hatte keine Chance mehr, das Spiel zu drehen und so konnte man nur noch das Beste daraus machen. Der TSV konnte zwischenzeitlich sogar auf 13 Tore Abstand davonziehen. Die MTG schaffte es bis zur 60. Minute, das Ergebnis noch auf 22:32 zu minimieren aber der TSV Köngen ging als verdienter Sieger und Meister vom Feld.

„Leider haben wir in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit durch zu viele Ballverluste und ausgelassene Torchancen für die Vorentscheidung gesorgt. Der wohlverdiente Sieger hat uns durch sein extrem schnelles und druckvolles Spiel gezeigt, woran wir noch arbeiten müssen. Trotz der hohen Niederlage können wir stolz sein auf die Mannschaft für den verdienten dritten Platz“, sagte Trainer Christoph Hörmann nach der Partie.

Für die MTG-Frauen geht es jetzt in die Sommerpause, ehe es Ende Juni mit der Vorbereitung losgeht.