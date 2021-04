MTG Wangen unterstützt beim Testen und Impfen

Die MTG Wangen engagiert sich seit dieser Woche bei den verpflichtenden Corona-Testungen an den Grundschulen im Stadtgebiet und unterstützt auch die Kindergärten bei den freiwilligen Tests dort. Außerdem will Wangens größter Sportverein bei der Suche nach Impfterminen behilflich sein, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Die Unterstützung bei den Testungen geschehe in enger Abstimmung mit der Stadt, erklärt der Verein – und erläutert, wie er bei den Impfterminen unterstützt. Impfberechtigte, die Probleme bei den Online-Buchungen haben, können sich bei der MTG-Geschäftsstelle melden. Dort mache man sich gerne ehrenamtlich online auf die Terminsuche. Wer Hilfe benötigt, soll folgende Angaben machen: Name, Vorname, Anschrift, Alter, Handynummer, Mail-Adresse, bevorzugtes Impfzentrum und bevorzugter Impfstoff.

Interessenten können sich telefonisch montags bis donnerstags zwischen 8 und 18.30 Uhr sowie freitags zwischen 8 und 16 Uhr bei der Vereinsgeschäftsstelle melden. Die Rufnummer lautet 07522 / 2412. Ebenso können die Daten auch per Mail übermittelt werden: impfen@mtg-wangen. Zudem stellt der Verein im Rahmen seiner Kapazitäten einen Fahrdienst zum Impfzentrum an. MTG-Vorstandssprecher erklärt zu den Beweggründen der Aktionen: „Wir wollen als Sportverein dort unterstützen, wo Hilfe am meisten gebraucht wird. Wir sind davon überzeugt, dass Testen und Impfen die Wege aus der Pandemie sind.“