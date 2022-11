MTG Wangen siegt bei Offensivfeuerwerk

Ein temporeiches Spiel mit vielen Toren in der Handball-Verbandsliga hat die MTG Wangen bei der SG Lauterstein II mit 41:36 (19:12) gewonnen. Damit verbuchte das Team von Trainer Sebastian Staudacher seinen siebten Sieg in dieser Saison – vor allem war es aber wieder ein Sieg nach der ersten Niederlage im letzten Heimspiel gegen die SG Hegensberg-Liebersbronn.

„Wir hatten nicht die beste Deckungsleistung, trotz des Sieges“, bemängelte Staudacher, dem vor allem in der zweiten Halbzeit zu viele Gegentore fielen. „24 Gegentore in 30 Minuten, das ist zu viel.“ Und dennoch dominierte die MTG das Spiel, in das sie zu Beginn erst mal reinfinden musste. „Das sehr körperliche und giftige Spiel“ der SG, wie Staudacher es nannte, sorgte in den ersten 20 Minuten für einen eher ausgeglichenen Spielstand. Wangen lag zu Beginn knapp hinten. Aber dann fand die MTG ins Spiel. Nicht zuletzt auch wegen der guten Leistung von Torhüter Mika Jeschke, „der ab der 15. Minute viele Gegenstoßwürfe gut gehalten hat“, lobte Staudacher.

Mit einer 19:12-Führung startete das Staudacher-Team in die zweite Halbzeit und geriet trotz vieler Gegentore bis zum Ende des Spiels nie ernsthaft in Bedrängnis. „Wir hatten zu viele Ballverluste in der zweiten Hälfte. Es ist schwer, im Kopf die Spannung und das Level zu halten, wenn man elf Tore vorne liegt“, beschrieb Staudacher die ersten Minuten nach der Pause. Da gelang es der MTG, die Führung nach nicht mal zwei Minuten auf 23:12 auszubauen. Zwei Zeitstrafen für Michel Fischer und eine für Johannes Kraft bis zur 40. Minute brachte die Mannschaft aber erst mal aus dem Konzept. Zwar lag die MTG bis dahin immer noch mit 29:22 in Führung. Aber „dann kam wieder der Bruch in der Deckung“ für Staudacher, den die Reserve der SG Lauterstein ausnutzte und ihren Abstand auf 28:32 verkürzte. Es folgten weitere Zeitstrafen, etwa für die Lautersteiner Michael Funk und René Adelhelm. Mit insgesamt sechs Zeitstrafen von den Schiedsrichtern des TV Reichenbach lag die MTG gleichauf mit der SG Lauterstein II, was das sehr körperliche Spiel der SG untermauerte.

Nach der Auszeit von Staudacher in der 47. Minute gelang es seiner jungen Mannschaft, die SG wieder mehr auf Abstand zu bringen und mit sieben Toren in Führung zu gehen. Das war genug Polster für den letztlich ungefährdeten 41:36-Sieg der MTG Wangen, obwohl die SG in den letzten Minuten noch mal drei Tore in Folge erzielte.

Der Sieg in der Kreuzberghalle in Lauterstein-Nenningen vor 50 Zuschauern zeigte, dass die MTG Niederlagen wegstecken kann und zurecht oben in der Tabelle mitspielt. „Unser Selbstbewusstsein hatte einen Dämpfer bekommen, war aber nie weg“, meinte Staudacher. Bester Schütze der MTG war Tim Geyer mit elf Toren, inklusive zwei Siebenmetern in der zweiten Halbzeit.