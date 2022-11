MTG Wangen setzt Siegesserie fort

Wieder haben die Wangener Handballer zwei Punkte in der Verbandsliga gegen den ehemaligen Württembergligisten TSV Alfdorf/Lorch mit nach Hause nehmen können. Trotz Führung der MTG nach der ersten Halbzeit und einer gewonnenen Partie mit 32:26 (17:12) war Trainer Sebastian Staudacher nicht zufrieden: „Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert. Es war kein schönes Spiel.“ In der Tat hatte das Staudacher-Team zu Beginn der Begegnung Schwierigkeiten in der Abwehr und die Gastgeber gingen in den ersten zehn Minuten vor rund 100 Zuschauern mit 6:3 in Führung. „Wir haben mit der 6:0-Deckung den Rückraum nicht in den Griff bekommen und dann umgestellt auf die 5:1-Abwehr. Das hat besser funktioniert. Danach sind die Tempogegenstöße gut gekommen“, sagte Staudacher.

Nach dem verpatzten Siebenmeter von TSV Spieler Niklas Burtsche in der zwölften Minute, waren die Wangener nicht mehr zu bremsen. Mit vier Toren in Serie durch Tim Geyer, Bálint Bakos, wieder Tim Geyer und Kapitän Robin Straub gingen die Wangener mit 8:7 in Führung. Daran änderte auch die erste Auszeit von TSV-Trainer Pascal Diederich nichts mehr. Die Wangener Handballer gaben die Führung nicht mehr ab und bauten den Abstand zu den Gastgebern weiter aus. Staudachers erste Auszeit kam spät, als die Wangener bereits in der 26. Minute mit 15:9 in Führung lagen: „Wir haben sie genutzt, um die Taktik für den Angriff zu besprechen. Generell vertraue ich den Jungs und die Umstellung in der Abwehr ging auch ohne Auszeit. Das hat gut funktioniert.“ Das Staudacher-Team dominierte das Spiel bis zum Ende der zweiten Halbzeit und ging mit 17:12 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit setzte die MTG ihren Lauf fort. Wieder versuchte TSV-Trainer Diederich, die Tor-Serie der Wangener beim Punktestand von 22:14 mit seiner zweiten Auszeit zu unterbrechen. Es war vergeblich. Wangen gab seinen Vorsprung nicht mehr ab und Staudacher zog, wie in der ersten Halbzeit auch, seine zweite Auszeit erst zum Ende des Spiels, das David Paul mit seinem Treffer in der letzten Minute mit 32:26 beendete.

Insgesamt war es ein faires Spiel mit ungewöhnlich wenig Zeitstrafen von den Schiedsrichtern Matthias Klose und Philipp Joos. Das Staudacher-Team blieb davon völlig verschont und die Gastgeber kassierten lediglich zwei Hinausstellungen in der ersten Hälfte. Der TSV Alfdorf/Lorch musste am Samstag damit nicht nur seine neunte Niederlage in dieser Saison einstecken, sondern rutschte tiefer in den Tabellenkeller. Er bildet nun zusammen mit dem HV Rot-Weiß Laupheim das Schlusslicht. Generell war es eine Begegnung mit sehr ausgeglichenen Torverhältnissen beim Team der MTG Wangen, in der auch Torwart Lukas Hölle seine ersten Minuten bekam. Staudacher lobte vor allem das defensive Spiel seiner Mannschaft in Alfdorf/Lorch, das er summa summarum als Kampfspiel bezeichnete: „Mit wenig taktischen Raffinessen und zu langen Angriffen.“