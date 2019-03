MTG Wangen setzt auf eine Überraschung

Nur noch fünf Meisterschaftsspiele haben die Wangener Handballer in der Württembergliga Süd zu absolvieren. Im schwierigen Restprogramm steht dabei eine weitere Herausforderung bevor. Am Sonntag um 17 Uhr muss sich die MTG mit TSV Wolfschlugen bei einem weiteren Aufstiegsanwärter bewähren. Kein leichtes Unterfangen. Denn in der Hinrunde schickte Wangen den ambitionierten Kontrahenten aus der Nähe von Esslingen mit einem außergewöhnlichen 39:30-Sieg nach Hause.

Nur beim 41:36-Erfolg in Lauterstein, dem Wangener Gegner nach Wolfschlugen, erzielte die MTG neben dem 39:17 über Abstiegskandidat Herbrechtingen-Bolheim so viele Treffer wie gegen Wolfschlugen.

Nach den jüngsten Auftritten gegen Topteam Heiningen (25:25) sowie Spitzenreiter Schwäbisch Gmünd (25:27) dürfte die MTG Wangen mit dem Aufstieg aber nichts mehr zu tun zu haben. Gleichwohl nach Minuspunkten gerechnet nur drei Zähler auf den aktuellen Tabellenzweiten und Oberliga-Absteiger TSV Deizisau (35:13 Punkte) bestehen. Die Wangener bleiben trotz allem bescheiden. „Wolfschlugen ist klarer Favorit“, sagt MTG-Teammanager Arno Uttenweiler. „Eine Überraschung könnte uns gelingen, wenn wir all’ das umsetzen, was eine MTG Wangen derzeit ausmacht.“

Einige Fragezeichen

Kampf und Leidenschaft allemal und die Gewissheit, in welcher Aufstellung auch immer, die Gegner herauszufordern. „Unsere Jugendarbeit trägt Früchte“, weiß Arno Uttenweiler. „Ich bin mir in der Kaderplanung sicher, dass wir in der Württembergliga mit diesen Spielern eine gute Rolle spielen.“ Besonders im Nachwuchsbereich.

Neben einigen personellen Überraschungen steht noch ein dickes Fragezeichen hinter den Einsätzen von Jakob Glatzel, David Paul und Marc Bächle. Für Uttenweiler freilich kein substanzielles Thema: „Ich gehe davon aus, dass wir diese Saison annehmbar durchziehen. Die verbleibenden fünf Spiele werden wir akzeptabel absolvieren.“

Der TSV Wolfschlugen, in der Zukunft mit Topleuten planend, um seinen Trainer Veit Wager wird am Sonntag sicherlich alles unternehmen, die Schlappe aus der Hinrunde vergessen zu machen. Das freilich kann Uttenweiler nur bedingt beeindrucken. „Unsere Leistungen können sich sehen lassen“, findet der MTG-Teammanager.