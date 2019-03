MTG Wangen rutscht auf Platz sechs ab

Handball-Württembergligist MTG Wangen hat nach einer schwachen Leistung mit 24:28 (9:12) beim TSV Wolfschlugen verloren. Die Mannschaft von Trainer Gabriel Senciuc rutschte damit in der Tabelle auf Platz sechs ab, weil Verfolger Lauterstein gewann und vorbeizog. Wolfschlugen rückte mit dem Sieg auf Rang drei vor, für die MTG Wangen ist der Zug nach ganz vorn dagegen spätestens jetzt abgefahren.

Bei Wangen wirkte nach langer berufsbedingter Pause der Ausnahmekönner Aaron Mayer wieder mit. Doch auch er schaffte es nicht, die entscheidenden Impulse zu setzen. Sechs Treffer erzielte das Rückraumass, Bruder Elia war einmal häufiger erfolgreich.

Von Beginn an rannten die MTGler einem Rückstand hinterher. Kein einziges Mal gingen sie am Sonntagnachmittag in Führung. Zur Halbzeit lag Wolfschlugen mit drei Toren in Führung. Kurz nach der Pause hatten sie diese auf 14:9 ausgebaut. Wangen kämpfte sich wieder heran, der Ausgleich wollte aber nicht gelingen. In der 46. Minute kam die MTG ein letztes Mal auf ein Tor heran, als Marc Kuttler zum 19:20 traf. In der 53. Minute verpasste es Aaron Mayer durch einen vergebenen Siebenmeter, für die Wangener noch einmal zu verkürzen.