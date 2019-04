MTG Wangen macht sich keinen Druck

Die Wangener Handballer erwartet im Württembergligaspiel gegen die SG Lauterstein an diesem Samstag um 20 Uhr ein Duell auf Augenhöhe. In der „Hölle Süd“ trifft der Tabellensechste MTG (30:18 Punkte) auf den Ligafünften (31:17 Zähler).

In keinem anderen Spiel erzielte die MTG beim 41:36-Auswärtserfolg mehr als 40 Tore. Was Fluch und Segen zugleich bedeuten kann. Denn Lauterstein, zuletzt über den Liga-Siebten SKV Unterensingen 38:29 erfolgreich, dürfte alles daran setzen, diese Heimpleite gegen Wangen in irgendeiner Form vergessen zu machen. Die Gäste aus dem Landkreis Göppingen planen überdies für die nächste Spielzeit bereits einen Neuanfang. Für Timo Funk, der beruflich Abschied nimmt, wird Hagen Gunzenhauser, Coach mit großer Erfahrung in der Frauen-Bundesliga (Frisch Auf Göppingen), die Lautersteiner Männer übernehmen. Aus der erfolgreichen Göppingener A-Jugend präsentiert Gunzenhauser im nächsten Spieljahr zudem Torhüter-Talent Enrico Nigro.

Wangens Teammanager kann die durch den Handballverband Württemberg (HVW) beschlossene Zusammenlegung der Württemberligen Süd und Nord ab der Saison 2020/21 einerseits nachvollziehen. Andererseits gibt Arno Uttenweiler zu bedenken: „Es könnte durchaus Probleme geben, dass für uns so wichtige Derbys wie gegen Laupheim oder Gerhausen in Zukunft weg fallen.“ Das allein könnte von der Zuschauerkapazität her der MTG Wangen brutal wehtun. Arno Uttenweiler erweist sich diesbezüglich als diplomatisch: „Wir müssen halt lernen, damit umzugehen.“

Was im Übrigen auch das Spiel gegen Lauterstein anbelangt. „Wir gehen ohne Druck in diese Partie“, versichert Uttenweiler. „Dieses Spiel bedeutet für uns eine mega Herausforderung. Für uns ist wichtig, in der Abwehr konstant zu stehen, um dann im Angriff die entsprechenden Nadelstiche zu setzen.“

Die jüngsten Niederlagen bei den Topteams Wolfschlugen (24:28) und Schwäbisch Gmünd (25:27) bereitet der MTG jedenfalls wenig Kopfzerbrechen. Arno Uttenweiler dazu: „Wir haben gut trainiert und werden vor allem viel investieren, unseren tollen Nachwuchs in Szene zu setzen.“