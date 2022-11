MTG Wangen: Knapper Sieg durch starken Schlusssprint

Die Verbandsliga-Handballerinnen der MTG Wangen haben in einem intensiven Match beim TV Gerhausen einen knappen 23:22-Sieg gefeiert. Erst in den letzten fünf Minuten drehten die Spielerinnen die Partie und gingen noch als Gewinnerinnen vom Platz.

Die MTG fand gut ins Spiel und erarbeitete sich bis zur neunten Spielminute eine 3:6-Führung. Doch der TV fand nach und nach zurück ins Spiel und nutzte die technischen Fehler seitens der MTG konsequent aus. In der elften Minute gelang den Gastgebern der Ausgleichstreffer zum 6:6. Die MTG hatte Probleme, die gut aufgelegte Rückraumspielerin Franziska Kaupp in den Griff zu bekommen. Durch viele individuelle Fehler lagen die Wangenerinnen bis zur 20. Spielminute mit 8:11 im Rückstand. Aber die Mannschaft um Trainergespann Balogh/Hörmann kämpfte sich zurück ins Spiel und verkürzte bis zur Halbzeit auf 13:14.

Wangen spielt leidenschaftlich

Doch den MTG-Frauen gelang kein guter Start in die zweite Halbzeit. Durch ein schnelles Tempospiel baute der TV die Führung auf 19:15 aus. Die Gäste aus dem Allgäu scheiterten oft an der gegnerischen Torhüterin und in der Abwehr wurde oftmals nicht konsequent genug verteidigt. In der 52. Spielminute schoss der TV das 22. Tor und das sollte auch das letzte für diese Partie sein. Der Kampfgeist und die Leidenschaft kamen zurück ins Wangener Team und besonders Marina Gabriel brachte mit ihren Treffern die Mannschaft zurück ins Spiel. Tor für Tor kam die MTG dem TV näher. In der Abwehr hatte man die Gastgeber jetzt besser im Griff und vorne konnte man mit dem gewohnten Tempospiel leichte Tore erzielen. In der 57. Spielminute warf Wangen den Ausgleichstreffer zum 22:22. Auch das Time-out von Gerhausen ein paar Sekunden später brachte nicht den gewünschten Erfolg. In der 58. Minute traf Marina Gabriel den Führungstreffer zum 23:22 – damit war der Sieg besiegelt.

„Wir haben in den letzten Minuten sehr clever und leidenschaftlich verteidigt. Dass wir dieses Spiel noch drehen würden, hätten wohl die wenigsten gedacht. Dank dieser zwei Punkte bleiben wir an der Tabellenspitze dran“, sagte Trainer Zsolt Balogh nach der Partie. Die Verbandsligaspielerinnen haben nun Winterpause. Am 15. Januar sind die MTG-Frauen dann zu Gast beim SC Lehr.