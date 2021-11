MTG Wangen ist doppelt erfolgreich

Die Handballerinnen der MTG Wangen haben das Derby in der Verbandsliga beim TV Weingarten mit 24:19 gewonnen. Nach einer souveränen ersten Halbzeit war das Spiel fast schon entschieden. Einen Tag später gab es einen souveränen 36:18-Heimsieg gegen die SG Burlafingen/Ulm. Mit drei Siegen und zwei Niederlagen liegen die Allgäuerinnen in der Tabelle auf Rang drei.

Zum Auftakt des Vier-Punkte-Wochenendes stand das Spiel gegen den Lokalrivalen aus Weingarten an. Die Partie wurde nachgeholt, weil am eigentlichen Spieltag keine Schiedsrichter da waren. Nach einem durchwachsenen Saisonstart wollte die MTG unbedingt zwei Punkte holen. Entsprechend fokussiert gingen die Spielerinnen der MTG ins Spiel und erwischten einen Start nach Maß. Lediglich bis zur achten Minute hielten die Weingartenerinnen in der ersten Halbzeit mit. Ab diesem Zeitpunkt machte die MTG so gut wie alles richtig, zeigte attraktiven Tempohandball und baute die Führung bis zur 19. Minute auf 11:3 aus. Die defensiv agierende Abwehr gegen einen überraschend harmlosen Gegner ließ in der ersten Halbzeit nur fünf Gegentreffer zu. So ging die MTG mit einem Vorsprung von elf Toren (16:5) in die Halbzeit.

In der Kabine hatte Wangens Trainer Zsolt Balogh nur lobende Worte übrig. Als Ziel hatte man sich vorgenommen, eine ähnlich starke Leistung auch in der zweiten Halbzeit abzuliefern. Doch es kam ganz anders.

Weingarten hat die Abwehr auf eine 5:1-Variante umgestellt und in Felicitas Bär auch eine neue Torhüterin gebracht. Damit kamen die Wangenerinnen nicht klar. Plötzlich ging bei der MTG so gut wie gar nichts mehr. Tor um Tor verkürzte Weingarten den Rückstand. Je länger das Spiel dauerte, umso mehr spürte man bei den Gästen aus dem Allgäu die Verunsicherung. Hinzu kamen verhältnismäßig viele, teilweise unnötige, Zeitstrafen, sodass Wangen sehr häufig in Unterzahl gegen eine offensiv agierende Abwehr teilweise überfordert war. Nach einem 13:5-Lauf des TVW stand es in der 53. Minute nur noch 18:21 aus Sicht der Weingartenerinnen. Nach einer Auszeit war der Spielfluss des TVW allerdings gestoppt, die MTG warf zwei Tore in Folge. Mit dem Treffer der Ex-TVW-Spielerin Katrin Aumann zum 24:19 fünf Minuten vor Schluss war die Partie entschieden. Eine Zeitstrafe für Weingartens Miriam Borrmann in der 57. Minute beendete endgültig die Aufholjagd. „Nach einer Halbzeit zum Vergessen haben wir eine tolle Moral gezeigt und uns zurückgekämpft“, sagte TVW-Trainer Lars Gmünder.

Wangens Trainer Zsolt Balogh meinte: „Zwei so unterschiedliche Halbzeiten habe ich noch nie erlebt. Ein solcher Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit darf uns nicht passieren. Dennoch überwiegt die gute Leistung in der ersten Halbzeit, und daher können wir uns über die zwei Punkte zu Recht freuen.“

Ein absolut einseitiges Duell gab es einen Tag später gegen den Vorletzten SG Burlafingen/Ulm.