MTG Wangen II startet erfolgreich in die Landesliga

Nach fast einem Jahr haben die Landesliga-Handballer der MTG Wangen II wieder ein Pflichtspiel bestritten. Dieses hat die 1b, wie sich die Wangener Mannschaft nennt, nach hartem Kampf mit 25:23 bei der TG Biberach gewonnen.

In der Vorbereitung legte Trainer Levente Farkas, der in den vergangenen Jahren den TSB Ravensburg trainiert hatte, laut Mitteilung großen Wert auf die Defensivarbeit. Auch ein neues Angriffskonzept wurde erarbeitet. In Tobias Harastko kam ein vielseitiger Angriffsspieler zum Team. Nach Testspielen gegen die HSG Langenargen-Tettnang sowie gegen die HSG Dietmannsried/Altusried, die HSG Konstanz III und die eigene erste Mannschaft traf die MTG II zum Saisonauftakt auf die TG Biberach.

Die 1b begann mit starker Defensivarbeit um Abwehrchef Finn Kunkel und dem starken Felix Jäkle im Tor. Schnell führte Wangen mit zwei Toren. Doch Biberach erzielte Mitte der ersten Halbzeit den Ausgleich. Danach entwickelte sich ein hart umkämpftes Spiel. Die Wangener hatten mit Torhüter Zola Drenceanu, der schon mal für die MTG gespielt hat, ihre Probleme. Auch Jäkle entschärfte viele Wurfversuche der Biberacher. Da beide Defensivreihen ein starkes Spiel machten, ging es mit 13:13 in die Kabine.

Farkas stellte die Mannschaft auf einen harten Kampf in der zweiten Welle ein. Die zweite Halbzeit war ähnlich umkämpft wie die erste, die Abwehrreihen dominierten die Partie. Die junge Wangener Truppe um die an diesem Tag hervorstechenden Angreifer Lukas Paul und Johannes Kraft ließ sich von der harten Gangart der Biberacher Defensive nicht aus dem Konzept bringen. Auf Rückraumshooter Nick Staicu musste die MTG nach der Pause verzichten, er hatte sich bei einem Zweikampf die Nase gebrochen.

Das Spiel blieb eng. Die 1b setzte sich immer wieder leicht ab, Biberach um den ehemaligen Wangener Trainer Gabriel Senciuc kam immer wieder zurück. Fünf Minuten vor dem Ende glich Andreas Senciuc für Biberach zum 21:21 aus. Doch Wangen konterte direkt durch Kraft, nach einem technischen Fehler der TG beim Anwurf schnappte sich Felix Schuster den Ball und versenkte den Tempogegenstoß zum 23:21. In Überzahl machte Denis Akok mit dem 25:22 den Sieg klar.

Trainer Farkas war laut MTG-Mitteilung selbst ein wenig überrascht über die starke Leistung seiner Defensive um Finn Kunkel, Johannes Kraft, Nils Hindelang und Jakob Endraß und der guten, weil überlegten Leistung im Angriff ohne überhastete Abschlüsse und mit wenig technischen Fehlern. Die MTG Wangen II hat nun zwei spielfreie Wochenenden, bevor es am 9. Oktober (20.15 Uhr, Bodenseesporthalle Friedrichshafen) gegen die HSG Friedrichshafen/Fischbach weitergeht. Mit der HSG haben die Allgäuer noch eine Rechnung offen: Im einzigen Spiel der abgebrochenen Saison 2020/21 gab es am Bodensee eine herbe Niederlage.