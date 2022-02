MTG Wangen II siegt trotz schwacher Leistung

Die Handballer der MTG Wangen II haben den ersten Sieg nach dem Corona-Ausbruch in der Mannschaft der Allgäuer gelandet. Im Heimspiel gegen Landesliga-Schlusslicht HSG Friedrichshafen-Fischbach gab es am vergangenen Sonntag einen glanzlosen 31:23 (14:11)-Sieg. Trotz schwacher Leistung konnte die MTG damit auch Wiedergutmachung für die krachende 24:35-Niederlage bei der TSG Söflingen II betreiben.

Im Vergleich zum Gastspiel in Söflingen verbesserte sich die Personalsituation auf der Rückraumposition. Gegen die HSG konnte Wangen wieder auf fünf statt auf drei Mann im Rückraum setzen, doch Ausfälle gab es trotzdem einige. Neben dem Langzeitverletzten Nick Staicu (Knie) fielen laut Mitteilung auch noch Johannes Kraft (Schulterverletzung), Jakob Endraß und Elias Preuschl (beide krankheitsbedingt) aus. Dafür konnte die MTG wieder auf den wurfgewaltigen Max Weber und den schnellen Axel Natterer zurückgreifen. Ebenso gab der A-Jugendliche Moritz Sellschopp sein Debüt für die Wangener 1b.

In der Defensive zeigte die MTG von Beginn an eine gute Leistung: In den ersten zehn Minuten musste Torwart Felix Jäkle sogar nur zweimal hinter sich greifen. Trotzdem befand sich Friedrichshafen-Fischbach in Reichweite, da es in der Offensive der Wangener noch nicht ganz klappen wollte. „Viele freie Bälle wurden verloren oder man scheiterte am Häfler Schlussmann David Pietsch“, heißt es in der MTG-Mitteilung. „Ebenso ließ der Wangener Angriff jedwede Struktur vermissen. Es wurde frei Schnauze drauf losgespielt, was Coach Levente Farkas sehr missfiel.“ Dennoch hatte Wangen immer das Zepter in der eigenen Hand und dann traf Farkas eine gute Entscheidung. Für Weber, der einen durchwachsenen Tag erlebte, kam in Sellschop sein Mannschaftskollege aus den A-Junioren. Er spielte im linken Rückraum und fügte sich gleich hervorragend durch drei Treffer in Serie ins Spiel ein. Da die MTG weiter eine gute Defensivleistung zeigte, gingen die Wangener Handballer mit einer 14:11-Führung in die Pause.

Mehrere A-Jugendliche debütieren

Dort sagte Farkas der Mannschaft, dass sie den gebrauchten Tag akzeptieren solle und das Beste daraus machen solle. Außerdem appellierte er daran, die Chancenverwertung zu optimieren. Dem leisteten die Wangener Folge. Die MTG-Handballer begannen die zweite Hälfte wesentlich strukturierter und stark verbessert. Die Blisshards konnten noch 15 Minuten lang mithalten, doch dann war der Widerstand gebrochen. Aufgrund fehlender Kräfte und der Ausfälle von Kreisläufer Pascal Pentzlin und Topscorer Julian Fischinger, die sich während des Spiels verletzten, hatte die MTG nun leichtes Spiel. Wangen zog davon und gewann am Ende mit 31:23. „Glücklicherweise haben wir uns in der zweiten Halbzeit etwas gefangen und da unser Tempospiel aufgezogen. Kein gutes Spiel, aber wir konnten trotzdem zwei Punkte einfahren“, bilanzierte Farkas nach dem Spiel. „Erfreulich waren die Einsätze von Nico Haußmann und Gabriel Meichle aus der A-Jugend. Sie konnten erstmals Landesliga-Luft im Männerbereich schnuppern“, gewann HSG-Coach Rohrbeck der nächsten Niederlage etwas Positives ab. Und: HSG-Torwart David Pietsch, der eine richtig starke Partie bot, erzielte sogar ein Tor.

Nach dem sechsten Saisonsieg steht die MTG auf dem vierten Rang. Das nächste Spiel haben die Wangener Landesliga-Handballer am Samstag, 19. Februar, gegen den besser postierten Tabellennachbarn SG Lauterstein II. Beginn in der heimischen Argenhalle ist um 15.30 Uhr.