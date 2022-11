MTG Wangen II schafft den ersten Saisonsieg

Bei den Handballern der MTG Wangen II scheint der Knoten geplatzt zu sein. Die 1b unter Trainer Levente Farkas gewann zu Hause gegen den Aufsteiger SC Lehr mit 32:23 (16:15) und holte im fünften Saisonspiel in der Landesliga den ersten Sieg.

Farkas konnte laut Mitteilung aus dem Vollen schöpfen, lediglich Flügelspieler Vincent Schramm (Bänderriss im Ellenbogen) fällt noch lange aus. Von der ersten Mannschaft der MTG aus der Verbandsliga stieß der U21-Spieler Johannes Kraft zur 1b. Zu Beginn setzten sich aber die Gäste leicht ab, weil die Wangener den Beginn wieder einmal verschliefen und in Angriff wie Abwehr überhaupt nicht ins Spiel fanden. Die robuste Abwehr der Ulmer Vorstädter bereitete den schnellen Wangener Rückraumspielern immer wieder Probleme, während die Wangener Deckung keinen Zugriff fand, um die variablen Angreifer der Gäste entscheidend zu stören. Auch MTG-Torhüter Joachim Neff fand nicht in sein Spiel und konnte seine Vorderleute nicht entscheidend unterstützen.

Nach etwa 20 Minuten wechselte Farkas für Neff den Zugang aus Weingarten, Lukas Hölle, ein. Dieser hatte zunächst auch mit dem mangelnden Zugriff der Abwehr zu kämpfen, doch die MTG-Defensive stabilisierte sich dann, Hölle parierte zudem einige Würfe der Lehrer. Im Angriff stellte Wangen das Spiel etwas um. Es wurden einfachere Dinge gespielt, die im Zusammenhang mit der individuellen Klasse der Angreifer immer wieder zum Erfolg führten. Wangen ging zwei Minuten vor der Pause durch den starken Flügelspieler Felix Schuster erstmals in Führung. Diese Führung behauptete die 1b fortan bis zum Schlusspfiff. Beim Stand von 16:15 für die MTG ging es in die Kabinen.

Farkas sagte in der Pause laut Mitteilung zu seinen Spielern, dass sie in der zweiten Halbzeit noch einmal komplett bei Null anfangen sollten. Farkas brachte zudem Spielmacher Axel Natterer und stellte die Abwehr auf eine etwas offensivere 5:1-Deckung um.

Der zweite Durchgang begann wieder etwas zerfahren, keine Mannschaft schaffte es, die gegnerischen Abwehrreihen zu überwinden. Lehr, das kurz vor der Halbzeit seinen Spielmacher Lukas Autenrieth durch eine Rote Karte verlor, tat sich mit der offensiveren Wangener Deckung schwer. Die MTG schaffte es aber nicht, den in dieser Phase stark haltenden Torwart Matthias Müller zu überwinden. Erst in der 36. Minute erzielte Kreisläufer Korbinian Scheubel den ersten Treffer der zweiten Halbzeit. Wangen schaffte einen 5:0-Lauf, was auch an Hölle lag, der im zweiten Durchgang viele Würfe hielt.

Vorne kamen die Wangener nun auch in den Rhythmus und setzten sich weiter ab. Lehr gelangen in der zweiten Halbzeit nur acht Tore, die Wangener erzielten dagegen in den zweiten 30 Minuten 16 Tore. Mit der Schlusssirene erzielte Philipp Boscher den letzten Treffer der MTG zum letztlich ungefährdeten und verdienten 32:23-Heimsieg. „Anfangs sind wir nicht gut ins Spiel gekommen, hatten eine Menge Fehlwürfe und technische Fehler“, sagte Farkas. „Zum Glück konnten wir uns rechtzeitig wieder fangen. Im zweiten Durchgang sind wir ins Laufen gekommen und waren dann auch nicht mehr aufzuhalten.“

Das nächste Spiel hat Wangens 1b nun erst am Samstag, 26. November (20.15 Uhr, Dieter-Baumann-Sporthalle in Blaubeuren), beim aktuellen Tabellenführer, dem Absteiger TV Gerhausen.