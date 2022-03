MTG Wangen II kehrt in die Erfolgsspur zurück

Wichtiger Auswärtssieg für die Landesliga-Handballer der MTG Wangen II: Bei der SG Herbrechtingen-Bolheim gewann die Mannschaft von Trainer Levente Farkas mit 35:30 (16:14) und kehrte damit zurück in die Erfolgsspur.

Die Vorzeichen standen gut im Lager der Wangener, da sie wegen der Spielabsage bei der ersten Mannschaft auf einen fast vollen Kader zurückgreifen konnten. Nur die A-Jugendlichen Max Weber und Elias Preuschl fehlten aufgrund ihres parallelen A-Jugendspiels. Außerdem musste Farkas kurzfristig auf den erkrankten Joschi Neff und den verletzten Roman Adler verzichten.

Die Worte von Farkas zeigen Wirkung

Das Spiel begann ausgeglichen, keine Mannschaft konnte sich so absetzen, die Angriffsreihen beider Mannschaften. Gegen Ende der ersten Hälfte konnten sich die Wangener, angeführt von den stark aufspielenden Felix Schuster und Jakob Endraß, mit zwei Toren absetzen. In der Kabine mahnte Farkas an, dass das Defensivverhalten noch zu nachlässig war. Dies sollte konsequenter umgesetzt werden. Im zweiten Durchgang begannen die Wangener direkt, diese Devise umzusetzen und auch Schlussmann Felix Jäkle steigerte sich im zweiten Durchgang, die Mannschaft vor ihm begann sich auch in der Abwehr zu stabilisieren. Bis auf eine kurze Schwächephase, in der die SG wieder bis auf ein Tor herankam, ließ die Wangener nichts mehr anbrennen. Nach 60 Minuten konnten sie laut „Auswärtssieg, Auswärtssieg“ skandieren. „Heute haben wir uns anfangs schwergetan mit der Abwehrleistung in Durchgang eins, jedoch einen guten Angriff gespielt. In der zweiten Hälfte haben wir dann endlich zu unserem Spiel gefunden und ein schönes Spiel gezeigt“, sagte Farkas nach dem Spiel.

Am Samstag (15.30 Uhr) spielen die Wangener in der Argensporthalle gegen den TSV Bad Saulgau.