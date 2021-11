MTG Wangen II feiert erfolgreiche Heimspielpremiere

Die Handballer der MTG Wangen 2 haben sich in der laufenden Saison der Landesliga erstmals vor heimischem Publikum präsentiert. Und die hoch motivierten Wangener bestritten die Heimspielpremiere in der Argenhalle am Sonntagabend erfolgreich: Gegen die SG Herbrechtingen-Bolheim siegte die Mannschaft von Trainer Levente Farkas deutlich mit 32:23 (14:9).

Für das erste Heimspiel der Saison waren die Wangener hervorragend aufgestellt, auch die Bank war voll. Lediglich Kreisläufer und Abwehrrecke Nils Hindelang musste sich am Morgen krankmelden: Für ihn rückte Routinier Roman Adler nach. Im Tor startete Joschi Neff, der mit guten Paraden zu einer furiosen Anfangsphase beitrug. Die Wangener setzten die Gäste enorm unter Druck, erst nach siebeneinhalb Minuten traf die SG das erste Mal. Das junge Team der MTG leistete sich in der Folge eine kurze Schwächephase mit Fehlwürfen, technischen Fehlern und falschen Entscheidungen – nach elf Minuten führten die Gäste mit 5:4. Es sollte allerdings die einzige Führung der SG an diesem Tag sein. Denn nach einem sehenswerten Zweikampf netzte der A-Jugendliche Max Weber zum Ausgleich ein und damit begannen die Wangener das Tempo anzuziehen. Beim Stand von 14:9 für die MTG ging es für beide Mannschaften in die Kabinen.

Personalwechsel ohne Qualitätsverlust

Farkas ging auf die Chancenverwertung und aggressives Abwehrspiel ein, zeigte aber auch neue taktische Varianten auf, um die SG vor neue Herausforderungen zu stellen. Seine Ideen fruchteten: Die Wangener gewannen hinten die Bälle und brachten sie vorne in rasantem Tempo im Gehäuse der SG unter. Aus dem 14:9 wurde nach nur etwa acht gespielten Minuten im zweiten Durchgang ein 19:11. Die SG hielt mit Kräften dagegen, konnte jedoch nicht mehr entscheidend herankommen. Coach Farkas wechselte nun munter durch – ohne negative Auswirkungen auf die Qualität. Am Ende stand ein verdienter 32:23-Heimsieg für die MTG 2 zu Buche.

Aktuell stehen die Wangener mit 8:2-Punkten auf dem dritten Platz. Nächste Woche steht das Derby beim Zweiten TSV Bad Saulgau an. Anwurf in der Kronriedhalle in Bad Saulgau ist am Samstag um 18 Uhr. „Wenn wir in Saulgau anfangen, leichtsinnig und nachlässig zu werden, dann kann das ganz böse enden“, meinte Coach Farkas über den Gegner. „Sollten wir allerdings über 60 Minuten eine konzentrierte und kämpferische Leistung abrufen können, so sind wir auch in der Lage, diesem Gegner gefährlich zu werden.“, so Farkas weiter. Verzichten müssen die Jungs der 1b in Saulgau auf Rückraumshooter Nick Staicu und Kreisläufer Birne Endraß, welche die erste Mannschaft in der Verbandsliga in Esslingen unterstützen werden.