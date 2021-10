MTG Wangen II bleibt erstmals ohne Punkte

Nach hartem Kampf und trotz einer starken Leistung haben die Handballer der MTG Wangen II in der Landesliga bei der SG Hofen/Hüttlingen mit 28:29 (12:13) verloren. Für die Gastgeber war es der erste Sieg der Saison, für die 1b der Wangener die erste Niederlage.

Beim dritten von vier Auswärtsspielen in Folge waren die Wangener gut aufgestellt. In Max Weber und Elias Preuschl liefen zwei junge Spieler mit auf, die den Rückraum und die rechte Außenbahn entlasten sollten. Die Wangener begannen auch stark, Joachim Neff hielt direkt den ersten Siebenmeter der Gastgeber. Zu Beginn war die Abwehr der MTG laut Mitteilung stark. Viele Bälle wurden gewonnen und im Gegenzug Tore erzielt.

Allerdings hatten die jungen Wangener auch immer wieder Probleme mit den landesligaerfahrenen Gastgebern, sodass sich ein enges, umkämpftes Spiel entwickelte. Mit einer 13:12-Führung für die SG ging es in die Pause. In der Halbzeitansprache betonte MTG-Trainer Levente Farkas, die Defensivarbeit nicht zu vernachlässigen und Neff im Tor nicht alleine zu lassen, sondern im Verbund zu verteidigen. Dazu brachte Farkas Zugang Tobias Harastko für den glücklosen Felix Schuster.

Harastko fügte sich stark ein und erzielte knapp zwei Minuten nach Wiederanpfiff seinen ersten Treffer im Wangener Trikot – vier weitere folgten noch. Das Spiel blieb bis zur 40. Minute umkämpft, dann setzten sich die Gastgeber, getragen vom starken Rückraumlinken Stefan Linsenmaier, immer weiter ab. Wangen lag in der 47. Minute mit 20:24 zurück, startete dann aber eine Aufholjagd und kamen in der 52. Minute auf 25:26 heran. Wangens Max Weber, am Ende mit sieben Treffern, stellte die Gastgeber mit seinen Treffern aus dem Rückraum vor Probleme. In der 58. Minute verkürzte Harastko noch einmal auf ein Tor (28:29). In der letzten Minute gab es noch einen Siebenmeter für die MTG. Die Gäste hätten ausgleichen können – Felix Schuster scheiterte allerdings. „Wir haben uns nichts vorzuwerfen“, meinte Farkas. „Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht und waren immer auf Augenhöhe mit einem gestandenen Landesligisten. Wenn wir unsere Chancenverwertung verbessern, ist der Klassenerhalt ein realistisches Ziel.“

Die Wangener haben nun erneut eine Woche spielfrei, bevor es am 6. November (19.30 Uhr) zum HC Hohenems geht. Die Vorarlberger sind ein schwer einzuschätzendes Team. Man weiß laut MTG fast nie, mit welcher Mannschaft Hohenems aufläuft. Von bisher fünf Saisonspielen haben die Österreicher nur eine Partie gewonnen.

A-Junioren, Baden-Württemberg-Oberliga: Die Wangener Mannschaft von Trainer Timo Feistle musste verletzungsbedingt das erste Spiel absagen und hofft, am 13. November gegen Heiningen zu Hause erstmals antreten zu können.

B-Junioren, Baden-Württemberg-Oberliga: HSG Konstanz – MTG Wangen 23:25 (13:16); MTG Wangen – HSG Böblingen Sindelfingen 31:30 (15:12). – In ihrem ersten Spiel errang die Mannschaft von MTG-Trainer Thorsten Gapp einen Auswärtssieg. Wangen ging mit einer 16:13-Führung in die Kabinen. Diesen Rückstand konnten die Gastgeber nicht mehr aufholen. Die zweite Partie gewannen die Wangener B-Junioren ebenfalls, allerdings ungefährdeter, als es der Endstand andeutet. Zur Halbzeit stand es 15:12 für die MTG. Die Gäste kamen in der 44. Minute auf 27:28 heran, aber drei Tore in Folge durch Wangen machten alles klar. Damit gelingt der MTG Wangen ein erfolgreicher Start in die höchste Liga Baden-Württembergs. MTG: Merlin Müller, Jakob Müller, Ben Rädler, Nico Giesen, Luis Gapp, Niklas Gönner, Felix Rädler, Marius Mücke, Roy Schwerdter, Marvin Ruf, Hai Dang Nguyen und Manuel Kuhnt.

C-Junioren, Verbandsklasse: JHA Neuhausen-Ostfildern II – MTG Wangen 29:24; MTG Wangen – TSV Wolfschlugen 36:21; TSB Ravensburg – MTG Wangen 26:28. – In der ersten Hälfte des Auftaktspiels in Neuhausen hielt das Team von MTG-Trainer Lukas Kraft noch mit, musste aber gleich nach der Pause den Gegner auf 20:14 davonziehen lassen. Diesen Vorsprung gaben die Hausherren nicht mehr her. Besser lief es für Wangen im Heimspiel gegen Wolfschlugen. Die Gäste lagen schon zur Pause mit 9:15 im Rückstand, am Ende hieß es 36:21 für Wangen. In der Ravensburger Kuppelnauhalle gelang der MTG der zweite Sieg. Zur Halbzeit führte Wangen mit 17:12, ließ diesen Vorsprung in den letzten fünf Minuten aber gefährlich schrumpfen. Wangen brachte die zwei Punkte jedoch über die Ziellinie. MTG: Niclas Hommel, Enno Zimmer, Linus Maier, David Blattner, Noah Richter, Christian Vonier, Joshia Amirthakaran, Florian Skibicki, Felix Ringena.

A-Juniorinnen, Verbandsklasse: TSV Neckartenzlingen – MTG Wangen 26:30; MTG Wangen – TV Altenstadt 25:26; TG Biberach – MTG Wangen 23:16; TG Geislingen – MTG Wangen 20:21. – Mit 4:4 Punkten weisen die A-Juniorinnen der MTG Wangen mit den Betreuerinnen Evelyn Sachs und Isabella Martello eine ausgeglichene Bilanz auf. Mit einer deutlichen Niederlage in Biberach, einem klaren Sieg in Neckartenzlingen sowie einer knappen Niederlage und einem knappen Sieg deckt die MTG laut Mitteilung „bereits jetzt das ganze Spektrum an Ergebnissen ab“. MTG: Jessica Steidle, Kristin Esslinger, Clara Gauß, Leonie Carayon, Albina Qafleshi, Ida Hosch, Amelie Gaus, Mia Geyer, Maria Spöcker, Drinora Krasniqi, Nicole Schmid, Silja Holler, Lea Peter, Emma Gapp und Ira Büchele.