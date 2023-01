MTG Wangen gewinnt dank starkem Kampfgeist

Die Handballerinnen der MTG Wangen bleiben in der Verbandsliga den beiden Spitzenteams SG Ober-/Unterhausen und TV Gerhausen auf den Fersen. In der harzlosen Halle des SC Lehr in Ulm setzte sich die MTG mit 28:25 (9:11) durch, tat sich aber laut Mitteilung schwer, die gewohnte Leistung abzurufen. In der ersten Halbzeit lag Wangen mit vier Toren zurück, auch in der zweiten Halbzeit mussten die Gäste einen Rückstand aufholen.

Mit einem vollbesetzten Kader, darunter vier A-Jugendliche, reisten die Wangenerinnen am Sonntagmittag nach Ulm-Lehr. Es war den MTG-Verantwortlichen bekannt, dass sich die Mannschaft in der harzfreien Halle meistens sehr schwer tut. So auch dieses Mal. Die ersten Minuten der Begegnung waren geprägt von vielen technischen Fehlern. Keine MTG-Spielerin fand den Mut, selbstbewusst in Eins-gegen-eins-Situationen zu gehen. Der SC Lehr setzte sich bis zur 17. Minute auf 9:6 ab, kurz darauf stand es 11:7. Doch die Wangenerinnen kämpften sich Tor um Tor zurück ins Spiel und lagen zur Pause nur noch mit 9:11 zurück.

In der zweiten Halbzeit waren die MTG-Spielerinnen laut Trainer Zsolt Balogh wacher und konzentrierter. Die Wangener Abwehr stand nun gut gegen die starke linke Rückraumseite der Gastgeberinnen. Doch die Spielerinnen des SC Lehr schafften es immer wieder, sich einen kleinen Vorsprung zu erspielen. Bei einem Zwischenstand von 21:18 in der 43. Minute nahm das Trainergespann Zsolt Balogh/Christoph Hörmann eine Auszeit. Diese Pause tat dem Team sehr gut und erweckte den Kampfgeist zum Leben. In der 49. Minute erzielte die A-Jugendliche Albina Qafleshi nicht nur ihr erstes Tor in der ersten Frauenmannschaft, sondern auch den Ausgleichstreffer zum 22:22. Nur eine halbe Minute später erzielte Johanna Becker den Führungstreffer (23:22). Von da an war die MTG nicht mehr zu stoppen.

Dieses Spiel wollte Wangen nicht mehr aus der Hand geben. Die Abwehr stand sehr stabil, im Angriff hatten die Gäste nun richtig Zug zum Tor. Näher als bis auf ein Tor kam Lehr nicht mehr heran, Nadine Schirnik und Katrin Aumann warfen schließlich die letzten beiden Tore zum 28:25-Erfolg. „Vor ein oder zwei Jahren hätten wir solche Spiele vermutlich verloren“, meinte Balogh. „Dass wir das Spiel in der Schlussphase noch drehen können, zeigt, dass wir uns weiterentwickelt haben.“ Weiter geht es für die MTG am Samstag, 28. Januar (18 Uhr) zu Hause gegen die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf.