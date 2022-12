MTG Wangen geht siegreich in die Pause

Die Handballer der MTG Wangen haben es wieder geschafft. In der Georg-Fink-Halle besiegten sie vor 280 Zuschauern in der Verbandsliga die Tabellendritten, den TV Steinheim/Albuch, mit 42:39 (22:21). Es war damit ihr zehnter Sieg in insgesamt zwölf Spielen in der Hinrunde. Mit einem sicheren zweiten Tabellenplatz starten sie nun Mitte Januar in die zweite Hälfte der Saison. MTG-Trainer Sebastian Staudacher war nach dem Spiel am Sonntag zurecht stolz: „Ich bin glücklich, dass wir die Hinrunde so abgeschlossen haben.“

Aber Steinheim hatte es den Wangenern alles andere als leicht gemacht und die Mannschaft musste zum Schluss noch mal alles geben. „Es war ein verrücktes, wildes und extrem schnelles Spiel, mit extrem vielen Toren“, sagte Staudacher.

Nach einem klaren Sieg sah es für die Wangener in der ersten Hälfte nicht aus. Steinheim führte in den ersten 20 Minuten das Spiel an, aber das Staudacher-Team blieb dran und ließ sich nicht abschütteln. Erst in den letzten sechs Minuten vor der Pause, nach dem Gleichstand von 18:18, wendete sich das Blatt und die Gastgeber kämpften um den Anschluss. Mit einem Punktestand von 22:21 für die MTG Wangen war zur Halbzeit noch nichts entschieden. Aber Wangen gelang es nach der Pause in Führung zu bleiben, auch wenn Steinheim hartnäckig bis zur 53. Minute immer wieder ausgleichen konnte. Die letzten sieben Minuten hatten es in sich und verlangte von beiden Seiten alles ab.

Elia Mayer ist Torschütze des Tages

Wangen gelang die Führung mit 38:36, als Steinheims Trainer, Arne Kühr, eine Auszeit nahm. Aber es gelang ihm nicht, damit den Lauf der Gäste zu stören. Vier Minuten vor dem Abpfiff folgte die nächste Auszeit von Steinheim, als Wangen 40:36 schon fast auf der sicheren Seite war. Kührs Kalkül ging auf und Steinheim rückte wieder näher. Zu Beginn der letzten Minute stand es nach einem Siebenmeter Treffer von Steinheims Spieler Tobias Mewitz, 40:39. Der Sieg war gefährdet und alles war wieder möglich. Aber dann kassierte Steinheim gleich zwei Zeitstrafen und der Torschütze des Tages, Elia Mayer, verwandelte seinen vierten erfolgreichen Siebenmeter in dieser Begegnung zu einem weiteren Punkt. Simon Natterer setzte noch einen drauf und der Sieg mit 42:39 war nach Hause gebracht und Trainer Staudacher glücklich: „Elia war heute nicht nur Torschütze des Tages, sondern auch super in der Deckung und hat alle vier Siebenmeter reingebracht. Dazu gehört Mut und Selbstbewusstsein. Das zeichnet die ganze Mannschaft aus.“ Auch Mika Jaeschke im Tor bekam ein Lob von Staudacher: „Mika hat viel gehalten.“

Nach dem Spiel war der Adrenalinpegel hoch und alle froh, dass die Hinrunde mit einem weiteren Sieg geendet hatte. Staudachers Zwischenbilanz nach dem Spiel war entsprechend optimistisch: „Ich bin sehr zufrieden. Wir hatten in der Hinrunde viele enge Spiele gehabt. Die Mannschaft hat sich toll entwickelt. Wir können zufrieden sein. Es ist schön zu sehen, dass jeder, jedem alles gönnt. Das macht Freude auf die Rückrunde“, so Staudacher. Bis zum nächsten Auswärtsspiel am 14. Januar stehen keine Spiele mehr im Kalender der MTG Wangen. Eine Zeit, die für Staudacher willkommen und auch notwendig ist: „Alle sind etwas angeschlagen und erkältet. Die Pause wird gut tun.“ Noch vor Weihnachten soll es einen Termin geben, um die Ziele für das nächste Jahr festzulegen. Trainiert wird selbstverständlich weiterhin bis zum 22. Dezember. Die erste Trainingseinheit im neuen Jahr ist schon kurz nach Silvester geplant.

Aufstieg als Ziel bleibt offen

Auch der Sportliche Leiter, Timo Feistle, dürfte zufrieden sein. Sein Ziel, so lange wie möglich, an der Spitze der Liga mitzumischen hat sich in der Hinrunde erfüllt. Sein mittelfristiges Ziel, einer Rückkehr in die Württembergliga näher zu kommen, lässt Staudacher offen. „Es wäre vermessen von Aufstieg als Ziel in dieser Saison zu sprechen. Wir werden Schritt für Schritt daran arbeiten, das Ziel von Feistle zu erreichen. Jetzt davon zu sprechen, wäre wirklich vermessen. Da muss vieles richtig laufen, dass man aufsteigt.“

Es bleibt also spannend bis zum Ende der Saison im April nächsten Jahres. Eines steht aber jetzt schon fest. Es werden deutlich mehr Heimspiele in der Hölle Süd sein, als bei der Hinrunde. Den Auftakt gibt es am 21. Januar mit dem TSV Köngen. Sechs weitere Heimspiele werden 2023 noch folgen.