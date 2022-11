MTG Wangen ehrt Sportler und Schaffer des Jahres

Die MTG Wangen hat Mitglieder ihres Sportvereins jüngst bei einem Ehrungsfest für deren sportliche Leistungen ausgezeichnet. Etwa 70 Mitglieder waren laut Pressemitteilung dazu im Gemeindezentrum St. Martin zusammengekommen. An diesem Abend wurden auch Mitglieder geehrt, die sich seit langer Zeit ehrenamtlich bei der MTG einbringen. Eine von ihnen ist Christl Füller. Seit 30 Jahren hält sie als „Mädchen für alles“ die Abteilung „Hausfrauengymnastik“ zusammen.

Als „Spätberufene“ zum Sport gefunden

„Bei Christl Füller handelt es sich gewissermaßen um eine ’Spätberufene’ für den Sport“, schreibt die MTG in ihrer Pressemitteilung. 1970 kam Füller, in der Nähe von Laupheim geboren, der Liebe wegen nach Wangen. Sportliche Ambitionen, so wird sie in der Mitteilung zitiert, „hatte ich zu dieser Zeit und auch schon früher in meiner Jugend nicht sehr viele“. Die ersten Kontakte zur MTG ergaben sich, als sie mit ihren beiden Töchtern das Mutter-Kind-Turnen besuchte. Nachdem sie dort auf den Geschmack gekommen war und festgestellt hatte, dass Bewegung Spaß macht, trat sie dann 1990 in die damals noch junge MTG-Abteilung „Hausfrauengymnastik“ ein. Seit 1992 ist sie Abteilungsleiterin der Hausfrauengymnastik und seit 1993 regelmäßiges Mitglied im Vereinsrat.

Die „intensive Kommunikation“ sei neben der sportlichen Betätigung durchaus Sinn und Zweck dieser Abteilung, heißt es mit einem Augenzwinkern. Die Übungsstunden selbst leitet seit Anfang an Alfons Burkert, der die Hausfrauen nunmehr seit 30 Jahren in Schwung hält. Bei Christl Füller laufen indes die Fäden Abteilungsorganisation zusammen. Neben den Verwaltungsarbeiten organisiert sie für die Mitglieder beispielsweise Wanderungen, Radtouren, Minigolf-Wettbewerbe und auch Stadtführungen.

Hausfrauengymnastik ist offen für Frauen jeden Alters

Aktuell hat die „Hausfrauengymnastik“ gut 40 Mitglieder. Die jüngsten in der Abteilung sind heute in der Altersgruppe 45 bis 50 Jahre. Die Abteilung ist aber offen für Frauen jeden Alters. “, beteuert Christl. Und wenn sie mal nicht als Abteilungsleiterin im Dienst ist, widmet sich Füller laut Pressemitteilung ihren Hobbies: Rad fahren, reisen und nicht zuletzt das Ausüben des „Oma-Amtes“.

Es ist der erste Ehrungsabend der MTG seit 2019 gewesen. Der Verein drückt damit seine Anerkennung für langen ehrenamtlichen Einsatz aus: „Eine Treue und Verbundenheit, die wir gerade in den vergangenen zwei schwierigen Pandemie Jahren sehr geschätzt haben“, heißt es in der Pressemitteilung. Aufgrund fehlender Wettkämpfe in den vergangenen Jahren war auch eine Auszeichnung der Mannschaft des Jahres, der Sportlerin und des Sportlers des Jahres erst heuer wieder möglich.

Das sind die Sportler und Schaffer des Jahres

In diesen Kategorien, so teilt die MTG mit, hat sie Mitglieder für herausragenden sportliche Leistungen und ehrenamtlichen Einsatz geehrt.

Mannschaft des Jahres:

Leichtathletik 7-Kampf U16 mit Mara Andritsch, Hrisanti Bordelias, Merle Bürger und Olivia Riethbaum: Als neue württembergische Vizemeisterinnen in Pliezhausen errang das Team den größten Erfolg einer Leichtathletikmannschaft der MTG in den vergangenen 20 Jahren.

Sportlerin des Jahres:

Mara Andritsch (Leichtathletik; 15 Jahre) wurde württembergische Vizemeisterin 7-Kampf w14, errang den 2. Platz Hochsprung Württembergische Meisterschaft U16, hat mit dem 3. Platz Speerwurf Süddeutsche Meisterschaften mit 37,82 Meter den etwa 30 Jahre alten Kreisrekord gebrochen. Außerdem wurde sie 15. bei den Deutschen Meisterschaften U16 im 7-Kampf.

Sportler des Jahres:

Elias Ruf (Turnen) holte den Sieg bei den Baden-Württembergische Meisterschaften am Barren, den 3. Platz Baden-Württembergische Meisterschaften Ringe und den 9. Platz Baden-Württembergische Meisterschaften Kür 6-Kampf. Er ist erfolgreichster Punktesammler in der 3. Bundesliga Mannschaft Turnen in den vergangenen zehn Jahren mit den meisten Einsätzen, meisten Scorerpunkten und meiste Scorerpunkte pro Einsatz.

Schaffer des Jahres:

Albert Weber (Handball) war er in diversen Ämtern über Jahre sogar Jahrzehnte aktiv, als Übungsleiter, Mitglied Ordnerteam, Hallenwart und in den vergangenen zwei Jahren als Hygienebeauftragter. Gerade letztere Tätigkeit war mit immens viel Arbeit verbunden. Neben diesen Aufgaben war er für die Abteilungsleitung immer zur Stelle, wenn Hilfe benötigten wurde. 2022 beendete er seine Ehrenamtskarriere. Er wurde in Abwesenheit geehrt.