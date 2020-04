MTG Wangen ehrt Claudia Frühauf

Wenn jemand in der MTG Wangen viele Vorstände, Geschäftsführer, Abteilungsleiter und Mitglieder hat kommen und gehen sehen, dann Claudia Frühauf. Am 8. März 1990 hat sie laut Pressemitteilung des Vereins mit der Verwaltung des Hauptvereins und dessen Abteilungen begonnen. Mittlerweile betreut Claudia Frühauf Daten von mehr als 4000 Mitgliedern. kommuniziert mit den Abteilungen, übernimmt die übergeordnete Organisation auf Landesebene und unterstützt den Turngau Oberschwaben.

Die Mischung aus verantwortungsvoller Arbeit und dem persönlichen Kontakt mit Funktionären, Ehrenamtlichen und Vereinsmitgliedern ist es, den Frühauf an ihrer Arbeit so schätzt. „Es wird nie langweilig“, beschreibt sie ihre Arbeit mit einem Lächeln im Gesicht. Sie ist nicht nur im Büro der Geschäftsstelle zu finden, sondern selbst in der Volleyball-Abteilung aktiv. Denn bereits drei Jahre vor ihrem Beginn in der Geschäftsstelle trat sie dem Verein als aktive Spielerin und Trainerin bei. Auch heute noch spielt sie mit großer Freude in der Hobbygruppe der Volleyballer und betreut als Trainerin die Jugendmannschaften des Vereins. Anlässlich des 30-jährigen Dienstjubiläums dankt die MTG Wangen Claudia Frühauf für die geleistete Arbeit.