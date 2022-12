MTG Wangen 2 gelingt Derbysieg gegen Biberach

Die zweite Mannschaft der MTG Wangen hat das Heimspiel in der Handball-Landesliga gegen die TG Biberach mit 37:34 gewonnen. Lange Zeit war das Spiel umkämpft, doch die Wangener nutzten die letzten zehn Minuten des Spiels um einen Rückstand in einen Sieg zu verwandeln.

Personell sah es gut aus im Lager der Wangener, bis auf den verletzten Stefan Dohrn (Hüfte) und den zur ersten Mannschaft hochgezogenen Lukas Hölle waren alle Spieler einsatzbereit. Schlussmann Mika Jaeschke verstärkte den Kader. Er kam von der erste Mannschaft. Zudem wurden die beiden wurfgewaltigen Rückraumspielern Max Weber und Johannes Kraft gewonnen.

In der ersten Hälfte setzte sich Biberach ab, doch Wangen blieb dran. Mit einer knappen Führung für die Gäste ging es in die Kabinen. Im zweiten Durchgang blieb zunächst Biberach die bestimmende Mannschaft. Auf Wangener Seite hielten allerdings Max Weber und der im zweiten Durchgang immer stärker werdende Felix Schuster dagegen, sodass Biberach sich nicht weiter absetzen konnte. Sieben Minuten vor Schluss konnte die TGB durch Spielmacher Lukas Fimpel das letzte Mal in Führung gehen. Den Endstand markierte Spielführer Lukas Paul zum 37:34. „Heute haben wir nicht unsere beste Leistung gezeigt, aber wir haben gezeigt, dass mit uns immer zu rechnen ist“, sagte ein zufriedener Hauptübungsleiter Farkas nach dem Spiel. Die nächste Partie findet am Samstag, 10. Dezember beim Tabellenneunten SG Herbrechtingen/Bolheim statt.