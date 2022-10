MTG Wangen 1b kassiert dritte Niederlage im dritten Spiel

Auch im dritten Spiel der noch jungen Saison haben die Handballer der MTG Wangen 1b eine gute Leistung gezeigt, ohne sich dafür zu belohnen. In der Landesliga verlor die Mannschaft von Trainer Levente Farkas ihr Heimspiel gegen den SC Vöhringen mit 30:31 (14:14). Damit warten die Wangener weiter auf den ersten Punkt der neuen Saison. Dabei waren die Vorzeichen laut Mitteilung der MTG gut für das erste Heimspiel.

Personell sah es bei den Wangenern gut aus

Zu Gast war der Verbandsliga-Absteiger SC Vöhringen, der nach einem Trainerwechsel mit frischem Wind ins Allgäu reiste. Personell konnte MTG-Trainer Levente Farkas fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich der langzeitverletzte Schlussmann Lukas Hölle sowie Vincent Schramm (Ellenbogen) fielen aus. Für Hölle stand der Torwart der dritten Mannschaft, Nicolas Kuhn, im Aufgebot, für Linksaußen Schramm rückte Philipp Boscher nach. Ebenso stand Max Weber aus dem, Kader der ersten MTG-Mannschaft für die 1b auf dem Feld.

Die Gäste aus Vöhringen begannen stark im Angriff, während die Wangener Angreifer immer wieder an Gästetorwart Andrei Mitrofan scheiterten. Doch die MTG-Spieler der 1b kamen stark zurück, sodass sie sich nach zehn Minuten das erste Mal mit zwei Toren absetzen konnten. Vöhringen brachte in dieser Phase den an diesem Tag bärenstarken Rückraumshooter Valentin Istoc auf den Platz, der sich direkt in die Torschützenliste eintrug und Vöhringen wieder in Führung brachte. Auf Wangener Seite sorgten Kapitän Denis Akok sowie Shooter Max Weber dafür, dass die MTG in Schlagdistanz blieb. Im Großen und Ganzen sahen die gut 300 Zuschauer in einer laut Mitteilung „für einen Spieltag ohne die erste Mannschaft sehr gut gefüllten Argenhalle“ ein sehr ausgeglichenes Spiel, was sich auch im Halbzeitstand widerspiegelte. Mit 14:14 ging es in die Kabinen.

Nach der Führung klappt nicht mehr viel

In der Halbzeit sprach Farkas noch einmal die Chancenverwertung, die Konzentration und den Einsatzwillen an, um als Sieger vom Feld gehen. Das Tempospiel sollte nicht vernachlässigt werden und auch die Defensivarbeit musste noch einmal angesprochen werden.

Wangen verschlief jedoch den Start in die zweite Halbzeit, sodass sich Vöhringen mit drei Toren absetzen konnte. Wangen kämpfte sich zurück aber zurück und glich in der 43. Minute zum 21:21 aus. Nach 45 Minuten stand es immer noch ausgeglichen 23:23. Anschließend drehte Wangen auf: Vorne lief das Angriffsspiel gut und hinten begann Schlussmann Nicolas Kuhn zu halten, was zu halten war. Vöhringen blieb acht Minuten lang ohne Torerfolg – Wangen setzte sich bis zur 53. Minute durch Treffer von Felix Schuster, Stefan Dohrn, Max Weber, Enis Fejza und Axel Natterer auf 28:23 ab.

Es sah richtig gut aus für Wangen. Doch so stark, wie die MTG in dieser Phase gespielt hatte, so stark ließ sie wieder nach. Wangen blieb nun selbst fast sieben Minuten ohne ein Tor. Vöhringen stellte auf eine offensive Manndeckungsvariante gegen Max Weber und Stefan Dohrn im Rückraum der Wangener um, womit die MTG nicht zurechtkam Mit einem 7:0-Lauf drehte Vöhringen die Partie und führte in der 58. Minute mit 30:28.

Der Trainer weiß, woran es lag

Die MTG leistete sich zu viele Ballverluste und Fehlwürfe. 40 Sekunden vor Schluss konnte Felix Schuster zwar noch auf 30:31 verkürzen, doch Vöhringen rettete die Führung über die Zeit. „Wir haben bis zur 53. Minute ein richtig gutes Spiel gemacht, dann sind wir aber wie in den letzten Spielen auch nicht mit der offensiven Deckungsvariante klargekommen“, meinte MTG-Trainer Farkas. „Daran müssen und werden wir arbeiten bis zum nächsten Spiel.“

Die 1b hat eine Woche spielfrei, bevor am Samstag, 5. November (16 Uhr), der TSV Bad Saulgau zum Derby in die Argenhalle reist. Vergangene Saison wurden beide Spiele gegen den TSV knapp verloren, aber die Wangener brachten Bad Saulgau jedes Mal an den Rand einer Niederlage.