MTG-Volleyballer holen wichtige Punkte

Am letzten Heimspieltag haben die Volleyballerinnen der MTG Wangen drei wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Zu Gast waren der SV Horgenzell II, bis dato auf dem sechsten Tabellenplatz, und die BSG Immenstaad, welche den zweiten Tabellenplatz belegte. Mit viel Ehrgeiz gingen die MTG-Damen in das erste Spiel gegen Horgenzell. Von Beginn an zeigten die Wangenerinnen Kampfgeist und Druck im Angriffsspiel. Das wurde mit zwei klaren Satzgewinnen (25:15 und 25:18) belohnt. Im dritten Satz schwächelte dann aber die Annahme der Gastgeberinnen, wodurch dieser Durchgang mit 16:25 an die Gäste ging. Den vierten Satz erkämpfte sich die MTG Wangen dann aber erneut mit einem klaren 25:10. Damit waren schon einmal drei Punkte gesichert.

An diese starke Leistung wollten die Damen auch im zweiten Spiel gegen die BSG Immenstaad anknüpfen. Dies gelang auch im ersten Satz, welcher klar mit 25:14 an die MTG ging. Im zweiten Satz spielten dann aber die Damen aus Immenstaad ihre Stärke aus und die Wangenerinnen zeigten erneut Schwächen in der Abwehr und Immenstaad glich zum 1:1 aus. Der dritte Satz ging dann ebenfalls mit 19:25 an die nun sehr sicher spielende Mannschaft des BSG Immenstaad. Im vierten Satz kam der Kampfgeist der MTG wieder zurück und die Damen lieferten einen guten Kampf. Letztlich fehlten aber die Konzentration und Kondition und die BGS Immenstaad siegte mit 3:1.

Auch die Herrenmannschaft der MTG bestritt den letzten Heimspieltag der Saison. Bei den Volleyballern waren die Mannschaften aus Ertingen und Ulm zu Gast in der Ebnethalle. Die Wangener Mannschaft musste krankheitsbedingt auf Zuspieler Christian Iskrzycki und Mittelblocker Achim Kloos verzichten. Umso wichtiger war die Rückkehr von Kapitän Dominik Vogel nach langer Verletzungspause. Zudem wurde das Team von Tobias Wahl unterstützt.

Vor allem im ersten Spiel gegen Ertingen war das klare Ziel, wichtige Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Doch wie bereits öfters in dieser Saison startete die MTG sehr schwach in den ersten Satz, der deutlich an die Gäste ging. Nachdem sich Ertingen auch den zweiten Satz gesichert hatte, bot sich im dritten Durchgang ein ganz anderes Bild: Die Aufschläge der Wangener waren viel druckvoller, die Annahme kam konsequenter nach vorne zu Dominik Vogel, der somit seine Angreifer in Szene setzen konnte. Im Angriff sorgten die größere Überzeugung und der gestiegene Mut immer wieder für schöne Punkte der Heimmannschaft. Dieser gelang es, auf 1:2 zu verkürzen und diese spielerische Selbstverständlichkeit in den vierten Satz mitzunehmen. Auch hier sorgten ein solider Angriff und größere Aggressivität im Block für eine Überlegenheit der MTG. Somit konnte auch dieser Satz gewonnen werden und die Entscheidung musste im fünften Satz fallen. Doch hier fehlte die Coolness bei der Wangener Mannschaft. Wie bereits im Hinspiel musste man sich 2:3 geschlagen geben, konnte sich aber einen Punkt sichern.

Dieser war wichtig, denn mit Punkten aus dem zweiten Spiel gegen Titelasprianten VFB Ulm durfte man von vornherein nicht rechnen. Wie erwartet waren die Gäste von Beginn an die überlegene Mannschaft. Stabilere Annahme und ein variables Angriffsspiel sorgten schnell für klare Verhältnisse. Nach einem schnellen 0:2-Rückstand konnte sich die MTG erst im dritten Satz fangen. Hier knüpften die Wangener an die guten Leistungen aus dem Spiel gegen Ertingen an und verkürzten auf 1:2. Doch die Schwächephase der Ulmer hielt nicht an und Satz vier besiegelte die 1:3-Niederlage. Damit steht die MTG Wangen zwei Spiele vor Saisonende auf Platz zehn mit zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz.