MTG muss sich an eigene Nase fassen

Nach der 24:28 (9:12)-Niederlage am Sonntagabend beim Tabellendritten TSV Wolfschlugen können sich die Handballer der MTG Wangen in der Württemberliga Süd nun komplett auf die nächste Saison konzentrieren. In der es womöglich bereits darum geht, die Weichen für eine eingleisige Württembergliga zu stellen. Für Teammanager Arno Uttenweiler bedeutete der erneut doppelte Punktverlust freilich kein Beinbruch: „Die erforderliche Leistung haben wir nicht abgerufen.“

Es gibt eben solche Tage, an denen es bei allen guten Absichten nicht gelingt, die vorhandenen Vorzüge auf die Platte zu bringen. Wie schon beim 25:27 gegen Spitzenreiter Schwäbisch Gmünd fabrizierte die MTG Wangen einige Fehler zu viel, besonders im Angriff, um beim Favoriten für eine Überraschung zu sorgen. Arno Uttenweiler wollte die Niederlage deshalb keinesfalls an der durchaus zweifelhaften Leistung der Schiedsrichter festzurren: „Es gab sicherlich, was Siebenmeter und Zweiminutenstrafen anbelangt, aus unserer Sicht einige seltsame Entscheidungen. Wir müssen uns letztendlich aber an der eigenen Nase fassen, dass wir dieses Spiel verloren haben.“

Die fehlende Cleverness macht im Vergleich zu den ausgebufften Spitzenteams den kleinen, aber feinen Unterschied aus. In Wolfschlugen wirkte nach einer beruflich bedingten Pause von zwei Monaten endlich wieder der Regisseur und Torjäger mit. Doch auch Aaron Mayer vermochte trotz seiner sechs Treffer nicht, sein Team in Aufruhr zu bringen. Von den Torhütern angefangen bis ganz nach vorn, blieb die MTG vieles schuldig.

Dennoch bescheinigt – und das zu Recht – der Wangener Teammanager seiner Mannschaft eine „tolle Saison“. Arno Uttenweiler mit breiter Brust: „Gegen Wolfschlugen haben uns vielleicht vier bis fünf Minuten gefehlt. Im Gesamtpaket jedoch liefern wir besten Handballsport ab, auch wenn sich ein Marc Kuttler mal einen schwächeren Tag leistet. Aber der Junge darf das, weil wir als Team gefordert sind.“ Soll im Klartext heißen: Auch vor der kommenden Heimaufgabe gegen das nächste Topteam SG Lauterstein lässt sich die MTG Wangen nicht beirren.