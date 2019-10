MTG-Handballerinnen verlieren Spitzenspiel

Die Handballfrauen der MTG Wangen mussten erstmals in dieser Saison ein Heimspiel abgeben. Gegen Tabellenführer HSG Böblingen/Sindelfingen verloren sie das Spitzenspiel mit 26:32 (13:17).

Ohne Evi Reutemann und Torhüterin Vreni Hess ging die MTG in die Partie. Zwischen den beiden Mannschaften war es von Beginn an ein offener Schlagabtausch und niemand konnte sich absetzen. Die Wangener Abwehr agierte sehr aggressiv und kompakt gegen die Rückraumspieler der HSG, nur mit der gegnerischen Kreisläuferin hatte man seine Probleme. In der 21. Minute konnte die MTG zum ersten Mal mit 11:9 in Führung gehen. Doch die HSG ließ nicht nach und konnte in der 23. Minute den Ausgleichstreffer zum 12:12 erzielen. Die Gastgeberinnen machten zu viele technische Fehler oder scheiterten an der gegnerischen Torhüterin. So konnten die Gäste mit einer Vier-Tore-Führung (13:17) in die Halbzeit gehen.

Schwach von der Siebenmeterlinie

In der Halbzeit motivierte Trainer Zsolt Balogh sein Team, dass noch nichts verloren sei und man weiterhin mit viel Tempo und einer aggressiven Abwehr agieren solle. Der Start in die zweite Hälfte war für die MTG nicht optimal. Die Mädels schafften es nicht, die Führung der HSG zu verkürzen. Auch dass man fünf Siebenmeter in Folge nicht traf, spielte der MTG nicht in die Karten. In der Abwehr agierte man weiterhin aggressiv, aber man scheiterte zu oft an der gegnerischen Torhüterin. Trotzdem ließ der Kampfgeist nicht nach und in der 46. Spielminute konnten die MTG auf 19:22 verkürzen. Doch die HSG war cleverer und machte weniger technische Fehler. Fünf Minuten vor Schluss bekam Sophia Ludwig eine Zwei-Minuten-Strafe und kurz darauf auch Chantal Ferreiro. Das brach der MTG das Genick und die Gäste zogen davon. Die Wangenerinnen konnten nicht mehr viel dagegensetzen und sie mussten eine Niederlage einstecken.

„Es war unterm Strich eine verdiente Niederlage. Die HSG war stärker, abgeklärter und souveräner. Und sie haben weniger Fehler gemacht. Wir haben leider zum wiederholten Mal zu viele technische Fehler gemacht, oft den Ball hergeschenkt und unnötige Fehler begangen. Außerdem haben wir fünf Siebenmeter nicht getroffen, wenn wir diese alle reingemacht hätten, wäre es eine enge Partie gewesen. Mein Team hat trotzdem hart gekämpft und nie aufgegeben, aber uns hat letztendlich die Cleverness und die Abgebrühtheit gefehlt“, sagteTrainer Zsolt Balogh nach dem Spiel.