MTG-Handballerinnen stehen nach sieben Wochen wieder auf dem Feld

Die Handballerinnen der MTG Wangen dürfen wieder aufs Spielfeld. Der Gegner im ersten Rückspiel in der Verbandsliga ist – wie bei den Wangener Männern, die HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf sein. Anpfiff in der Argenhalle in Wangen ist am Samstag um 17.45 Uhr.

Das letzte Spiel vor der Corona-Zwangspause bestritten Wangens Handballerinnen am 20. November gegen den VfL Pfullingen, als sie mit 29:27 gewannen. Seither hatte die MTG sieben Wochen lang spielfrei. Seit dem 10. Januar dürfen die Wangenerinnen wieder gemeinsam in der Halle stehen. Nun steht auch „endlich“, wie die MTG mitteilt, das erste Spiel der Rückrunde bestreiten. Die MTG steht aktuell mit 12:4 Punkten auf Platz drei. Das Hinspiel gegen die HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf war allerdings alles andere als ein perfekter Start in die Saison. Das Team um das Trainergespann Balogh/Hörmann verlor mit 19:29. Deshalb hat die MTG im Rückspiel einiges gutzumachen.

Die HSG gewann vergangene Woche gegen den TSV Zizishausen mit 37:22 und steht nun mit 10:6 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Den Zuschauern in der Argenhalle soll laut Mitteilung ein spannendes Spiel geboten werden. Für Zuschauer gilt die 2G-plus-Regelung.