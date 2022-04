MTG-Handballerinnen lassen wieder einen Punkt liegen

Ohne Harz und mit zu wenig Kampfgeist haben die Verbandsliga-Frauen der MTG Wangen das Spiel am vergangenen Sonntag gegen die HSG Ebersbach/Bünzwangen bestritten. Am Ende ließen die Wangenerinnen durch das 24:24 (10:10) wieder einen Punkt liegen. „Es fühlt sich an wie im Film ,Und täglich grüßt das Murmeltier’. Wenn wir unser Leistungsvermögen auf dem Feld nicht abrufen können, wird es gegen jeden Gegner schwer, Punkte mitzunehmen“, sagte Trainer Zsolt Balogh.

Wieder einmal schaffte es die MTG nicht, konzentriert ins Spiel zu gehen. Die ersten Spielminuten waren geprägt von zahlreichen technischen Fehlern und Fehlwürfen. So gelang es der Heimmannschaft, bis zur sechsten Spielminute mit 2:0 in Führung zu gehen. Die MTG tat sich mit dem harzlosen Ball sehr schwer. Zwar schaffte es die Mannschaft, jetzt in der Abwehr besser und kompakter zu verteidigen, aber im Angriff kamen die Wangenerinnen nicht in ihr gewohntes Spiel. Bis zur 16. Spielminute stand es immer noch 5:3 für die Gastgeber. Doch nach und nach wachte das Team um das Trainergespann Balogh/Hörmann auf. In der 20. Minute traf Nathalie Walser zum 5:5. Doch keine der beiden Mannschaften konnte sich wirklich absetzen. In der 26. Spielminute gelang der MTG erstmals der Führungstreffer (9:8). Doch die Antwort der HSG ließ nicht lange auf sich warten.

In der Kabine sprachen die Trainer die vielen technischen Fehler und Fehlwürfe an. Die Abwehr stand gut, aber man wollte versuchen, noch aggressiver zu spielen. Im Angriff sollte die Mannschaft mit mehr Tempo und mehr Druck zum Tor gehen. Der Beginn der zweiten Hälfte war wieder sehr ausgeglichen. In der 35. Spielminute war es die MTG, die die Führung auf 15:13 ausbauen konnte. Diese Euphorie war aber nicht von langer Dauer. Die HSG konnte in der 42. Spielminute wieder zum 17:17 ausgleichen.

Zu hektisch im Angriff

Doch der Kampfgeist der MTG war geweckt. Durch zwei schnelle Tore konnte man vier Minuten später wieder mit zwei Toren in Führung gehen (19:17). Das Team war jetzt gewillt, diese Führung beizubehalten. Doch in der heißen Phase scheiterte man zu oft an der gegnerischen Torhüterin oder schloss den Angriff zu hektisch ab. Bis zur 55. Spielminute stand es 23:23 und es war noch alles offen. Zwar konnte die MTG in der 59. Spielminute mit 24:23 in Führung gehen, doch durch einen Siebenmeter für die Heimmannschaft in der letzten Sekunde, konnte diese auf 24:24 ausgleichen und einen Punkt holen.

Am kommenden Wochenende spielt die MTG wieder in der Argensporthalle gegen die HSG Ermstal. Anpfiff ist um 17.45 Uhr.