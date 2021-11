MTG-Handballerinnen bezwingen ein Spitzenteam

Die Handballerinnen der MTG Wangen haben in der Verbandsliga eine große Überraschung geschafft. Sie gewannen bei der SG Ober-/Unterhausen mit 28:27 (15:14) und fügten den Gastgeberinnen die erste Niederlage der Saison zu.

Dabei musste die MTG auf beide Trainer verzichten, da Zsolt Balogh aus privaten Gründen und Christoph Hörmann aus gesundheitlichen Gründen nicht mitgefahren waren. Ex-Trainer Michael Becker sprang dafür ein. Zusätzlich fielen auch noch die Spielerinnen Nathalie Walser und Clara Gauß kurzfristig aus. Doch Wangen ließ sich dadurch laut Mitteilung nicht unterkriegen. Die ersten Minuten waren von hohem Tempo und schnellen Treffern auf beiden Seiten geprägt. Als die MTG in der zwölften Minute mit 6:5 durch Kreisläuferin Johanna Becker in Führung ging, zog die SG sofort nach und legte bis zur 15. Minute auf 9:7 vor. Eine Auszeit von Becker zeigte Wirkung, die MTG glich zum 9:9 aus. Wangen spielte in der Abwehr sehr kompakt und aggressiv und erarbeitete sich in der 27. Minute die 15:12-Führung. Bis zur Pause verkürzte die SG wieder auf 14:15.

In der zweiten Halbzeit hielt Wangen die Führung. Beide Mannschaften boten den Zuschauern einen Schlagabtausch und ein sehr schnelles Handballspiel. In der 41. Minute gelang der SG der Ausgleichstreffer zum 20:20. Bis sieben Minuten vor Schluss war es ein ständiges Hin und Her. In der 53. Minute baute Janika Schwanninger die MTG-Führung wieder auf zwei Tore aus (26:24). Was sich ab jetzt in der Halle in Lichtenstein/Unterhausen abspielte, war ein Handballkrimi, teilt die MTG mit.

Schwanninger bekam eine Zeitstrafe, doch die eigentlich so treffsichere Nina Silva da Costa vergab für die Gastgeber den Strafwurf. Dann musste auch MTG-Kapitänin Laura Schirnik zwei Minuten auf die Bank – nun verkürzte die SG auf 25:26. Die MTG musste in doppelter Unterzahl spielen und vergab einen Siebenmeter. Wangens Torhüterin Verena Hess parierte ebenfalls noch einen Strafwurf der SG und hielt so ihr Team in Führung. Als Katrin Aumann zum 27:25 traf (58.), war der Auswärtssieg greifbar. Doch als Schwanninger das zweite Mal eine Zeitstrafe bekam, drohte das Spiel zu kippen. Doch wieder vergab Ober-/Unterhausen einen Siebenmeter. Als Laura Schirnik in Unterzahl auf 28:25 erhöhte, war der MTG der Sieg sicher. Die SG schaffte es nur noch, den Rückstand auf 27:28 zu verkürzen.

„Trotz der langen Auswärtsfahrt war die Mannschaft heiß, die zwei Punkte mit ins Allgäu zu nehmen. Von Anfang an waren wir konzentriert und haben bedingungslosen Kampfgeist gezeigt“, meinte Laura Schirnik. „In der Abwehr haben wir endlich aggressiv und kompakt gegen den starken Rückraum der SG gearbeitet. Das Team wurde für die harte Arbeit belohnt und hat verdient die zwei Punkte geholt.“