MTG gewinnt Torspektakel in Köngen

Zweiter Sieg in Folge für die MTG Wangen: Am Sonntagabend gewann die Mannschaft von Trainer Sebastian Staudacher mit 37:35 (20:20) in der Handball-Verbandsliga beim TSV Köngen.

Die MTG landete mit einer überzeugenden Leistung ihren nächsten Sieg. Gegen die Köngener, die besonders in der ersten Halbzeit mit viel Tempo und guten Abschlüssen dagegenhielten, war am Ende die individuelle Qualität der talentierten Wangener ausschlaggebend. In den ersten 30 Minuten war es ein offener Schlagabtausch, in dem beide Teams wenig in die Abwehrarbeit investierten, dafür umso mehr ins Umschaltspiel. Auch die Torhüter auf beiden Seiten kamen nicht wirklich ins Spiel. Daraus resultierte ein Torspektakel mit einem leistungsgerechten 20:20 zur Halbzeit.

In der zweiten Hälfte legte das junge MTG-Team immer wieder vor, ohne den Gastgeber abschütteln zu können. Erst in der 49. Minute schaffte die MTG mit dem 31:29 die erste Zwei-Tore-Führung der Partie. Langsam machte sich bei Köngen der Kräfteverschleiß aufgrund ihres intensiven Tempospiels bemerkbar. Auch Oldie Sebastian Nerger kam im Tor der MTG Wangen immer besser ins Spiel.

Beim 35:32 für die MTG war die gefühlte Vorentscheidung gefallen. Köngen schaffte in der 58. Minute nochmal den 34:36 Anschluss. Ein starker Leopold Plieninger schlug im direkten Gegenzug zurück. Die letzte Parade von Nerger sorgte endgültig für den aufgrund der individuellen Qualität verdienten 37:35-Auswärtssieg der MTG Wangen.