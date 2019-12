MTG gewinnt letztes Hinrundenspiel

Mit nur sieben Feldspielerinnen und zwei Torhüterinnen ist die MTG Wangen in der Handball-Landesliga zur HSG Baar gereist. Nach einem körperlich sehr anstrengenden und kräftezehrenden Spiel gewannen die Wangenerinnen dennoch mit 26:22 und nahmen im letzten Spiel der Hinrunde die zwei Punkte mit nach Hause.

Die Aussichten für das Spiel waren alles andere als optimal. Carina Zeiske und Teresa Paul fehlten aufgrund einer Weisheitszahn-Operation, Katrin Aumann und Chantal Ferreiro fehlten aus beruflichen Gründen und zu allem Übel verletzte sich Kapitänin Laura Schirnik am Donnerstag in den letzten Minuten des Trainings und brach sich einen Mittelhandknochen. Somit hatte Trainer Zsolt Balogh nur einen sehr kleinen Kader zur Verfügung. Doch die Stimmung vor dem Spiel war gut und die Wangenerinnen waren motiviert.

Das zeigte sich zu Beginn des Spiels. Die MTG setzte sich gleich in den ersten zehn Minuten auf 3:1 ab. Doch durch viele technische Fehler kamen die Gastgeberinnen in der 14. Minute auf 4:5 heran. Die Kräfte der Wangenerinnen schwanden langsam und so gelang der HSG in der 18. Minute der Ausgleichstreffer zum 6:6. In der Abwehr agierte die MTG nicht mehr aggressiv genug, dazu wurde auch ein Siebenmeter von der MTG nicht verwandelt. So konnte die HSG die Führung auf 9:7 ausbauen.

Starke zweite Halbzeit

Doch die MTG ließ nicht nach und erzielte in der 25. Minute den Ausgleichstreffer zum 9:9. Durch die fehlende Wechselmöglichkeiten wurden die Kräfte der Wangener weniger und so gingen die Gegnerinnen mit einer 12:9-Führung in die Halbzeit. In der Kabine sprach Trainer Zsolt Balogh kleine Verbesserungen im Angriff an und appellierte an sein Team, dass in diesem Spiel noch alles möglich sei.

Voller Optimismus kam Wangen zurück aufs Feld. Tor um Tor kämpfte sich die MTG zurück, in der 37. Minute gelang Marina Gabriel der Ausgleichstreffer zum 13:13. Ab diesem Zeitpunkt gab Wangen das Zepter nicht mehr aus der Hand. In der Abwehr agierten die Gäste aggressiv und kompakt und machten es der HSG schwer, den Weg zum Tor zu finden. Im Angriff erzielte Wangen durch schöne Eins-gegen-Eins-Aktionen leichte Treffer. In der 51. Minute lagen die Gäste mit drei Toren (20:17) in Führung. In den letzten zehn Minuten sammelten die Wangenerinnen nochmals all ihre Kräfte und ließen sich die Führung nicht mehr aus der Hand nehmen. Am Ende feierte die MTG den 26:22-Auswärtssieg.

„Wir haben recht schwer ins Spiel gefunden und hatten eine relativ schlechte erste Halbzeit, in der wir dann auch verdient mit drei Toren Rückstand in die Halbzeitpause gegangen sind“, sagte Trainer Zsolt Balogh. „Ich hatte aber dennoch immer das Gefühl, dass wir dieses Spiel noch drehen können. Wie mein Team dann in die zweite Halbzeit gegangen ist, war wirklich sehr stark. Ich möchte meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen für die kämpferische Leistung und die Cleverness, das Spiel routiniert und ruhig zu Ende gebracht zu haben. Ich bin froh, dass wir trotz des dezimierten Kaders dieses Spiel gewonnen haben. Insgesamt kann man von einer sehr guten Hinrunde sprechen. Hoffentlich können wir im nächsten Jahr unsere Siegesserie fortsetzen.“