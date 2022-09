MTG-Frauen starten mit Kantersieg

Ganz starker Start für die Handballerinnen der MTG Wangen in die Verbandsligasaison. Gegen den SC Lehr gab es einen pänomenalen 47:23-Kantersieg in der heimischen Argensporthalle.

Der Start in die Partie gestaltete sich eher holprig für die MTG. Viele technische Fehler und nicht genutzte Torchancen machten es möglich, dass sich keine der beiden Mannschaften absetzen konnte. Nach elf gespielten Minuten zeigte die Anzeigentafel noch einen Zwischenstand von 5:5. Doch nach und nach fand die Mannschaft um Trainergespann Balogh/Hörmann ins Spiel. Bis zur 17. Spielminute konnten sich die Wangenerinnen auf 10:7 absetzen. Mit ihrem gewohnten Tempospiel konnten die Mädels schnelle Tore erzielen und sich bis zur Halbzeit auf 18:12 absetzen.

In der Halbzeit sprachen die Trainer Balogh/Hörmann die vielen technischen Fehler in der Anfangsphase an und motivierten die Mannschaft, weiterhin das Tempo hochzuhalten und in der Abwehr aggressiver zu verteidigen. Mit Erfolg. Das Team startete gut in die zweite Hälfte. Durch schnelle Tore und eine drei Toresfolge von Kapitänin Laura Schirnik wurde der Abstand auf den SC Lehr auf 25:15 vergrößert. Die Gäste hatten der gut aufgelegten MTG nicht mehr viel entgegenzusetzen. Sie scheiterten immer wieder an den Wangener Torhüterinnen. Bis zur 60. Minute boten die MTGlerinnen der gut besuchten Argenhalle ein temporeiches und leidenschaftliches Handballspiel, dass sie am Ende verdient mit 47:23 gewannen.

„Abgesehen von der Anfangsphase haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. 47 Tore schießt man nicht alle Tage. Uns ist es natürlich bewusst, dass wir bald auf härtere Gegner treffen werden“, sagte Trainer Zsolt Balogh nach der Partie.

Zum nächsten Auswärtsspiel am Samstag, 1. Oktober, reisen die MTGlerinnen zur HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf.