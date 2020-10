MTG-Frauen sind bereit für die Verbandsliga

Wangen (sz) - Für die Handballfrauen der MTG Wangen steht nach dem Aufstieg in die neue Verbandsliga der erste Spieltag an. Nach einer langen und intensiven Vorbereitung fiebern alle dem Saisonstart am Sonntag, 25. Oktober, beim TSV Köngen entgegen.

Seit Ende Mai wird dreimal in der Woche trainiert, um bestmöglich für die Herausforderung in der neuen Verbandsliga gerüstet zu sein. Neu mit dabei ist Christoph Hörmann, der Zsolt Balogh als Co-Trainer unterstützt und frischen Wind ins Team bringt. Die Mannschaft musste mit Lucy Stiller, Teresa Paul und Evi Reutemann drei Abgänge verkraften. Mit lediglich elf Feldspielern ist der Kader etwas dünn besetzt.

Speziell wegen der laufintensiven Spielweise wurde viel Wert auf Kraft und Ausdauer gelegt. Die Spielerrinnen zeigten sich trotz zahlreicher, kräftezehrender Einheiten stets motiviert und gaben Vollgas. Im Sommer sorgten ein paar Beachvolleyball-Einheiten für Abwechslung und der Spaß kam auch da nicht zu kurz.

Zurzeit wird noch am letzten Feinschliff gearbeitet: Insbesondere im Angriffsspiel gibt es noch reichlich Verbesserungspotenzial. Die letzten Ergebnisse (18:18 beziehungsweise 18:19) gegen den Württembergligisten Biberach haben allerdings gezeigt, dass die Mannschaft für die Verbandsliga bereit ist.

Der Wangener Kader: Johanna Schweizer und Verena Hess im Tor, Katrin Aumann, Lilly Stiller, Marina Gabriel, Sophia Ludwig, Nadine Schirnik, Laura Schirnik, Carina Zeiske, Chantal Ferreiro, Janika Schwanninger, Johanna Becker, Nathalie Walser.