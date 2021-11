MTG-Basketballer spielen im Derby um die Tabellenführung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den vergangenen Wochen feierten die Basketballer der MTG Siege beim TSB Ravensburg 2 und gegen die TSG Söflingen 5 und stehen damit bei vier Siegen ohne Niederlage mit drei weiteren Mannschaften an der Tabellenspitze.

Am kommenden Sonntag um 16 Uhr empfängt die MTG die BG Bodensee zum Topspiel in der Praßberghalle. Mit den Gästen hat die Mannschaft von Gerald März noch eine Rechnung offen, nachdem sie in der vergangenen Saison auswärts unglücklich nach Verlängerung verloren hatte. Eine Chance zur Wiedergutmachung gab es nicht mehr, da danach die Saison abgebrochen wurde.

Beim Derby in Ravensburg am 10.10. zeigte man eine durchschnittliche Leistung, die gegen die ruppigen, aber spielerisch unterlegenen Ravensburger genügte. Nach aggressivem Start in der Defensive führte Wangen nach dem ersten Viertel mit 19:13 und baute diesen Vorsprung langsam, aber kontinuierlich aus. Vor dem Schlussviertel betrug die Führung 53:37, die man zum Endstand von 69:54 verwalten konnte.

Eine Woche später war die TSG Söflingen 5 zu Gast. Da zwei Wochen zuvor bereits Söflingen 4 besiegt worden war, ging die MTG zuversichtlich ins Spiel. Das erste Viertel gestalteten die Gäste noch relativ ausgeglichen, im zweiten Viertel übernahm jedoch Wangen sowohl in Angriff als auch Verteidigung das Kommando und zog bis zur Halbzeit von 19:13 auf 43:18 davon. In der zweiten Halbzeit verteilte Coach März die Spielzeit gleichmäßig, sodass ein ausgeglichenes Spiel zu sehen war, das die MTG am Ende mit 78:52 für sich entschied.

Am 17.10. startete die U16 in ihre Saison. In Ravensburg traf die neu formierte Mannschaft auf die Gastgeber sowie die TG Biberach. Im Spiel gegen den heimischen TSB war die Devise, Erfahrung zu sammeln und sich nicht entmutigen zu lassen. Gegen die Stammspieler des TSB hatte man wenig zu melden und erzielte dadurch sowohl im ersten als auch dritten Viertel jeweils nur zwei Punkte, gegen die Bank konnte man mithalten und verlor schlussendlich mit 26:76.

Gegen Biberach rechnete sich Trainer Oliver Wetschorek Chancen aus, doch leider hatte die MTG kein Wurfglück und rannte von Beginn an einem Rückstand hinterher. Erst in den letzten fünf Spielminuten platzte der Knoten und Wangen verkürzte noch von 20:36 auf 34:38. Am Heimspieltag am 14.11. geht es um 11 Uhr gegen den TV Weingarten und um 14 Uhr gegen den BC Überlingen.