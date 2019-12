MTB-Saisonausklang am 7. Dezember im Bikepark Nieratzbad

Der Mountainbike-Profi Guido Tschugg vom Team Husqvarna Bicycles lädt Freunde, Sponsoren und alle MTB-Begeisterten am Samstag, 7. Dezember, in seinen Bikepark nach Nieratzbad an der A 96-Autobahnbrücke bei Wangen ein, um dort gemeinsam die Bikesaison 2019 ausklingen zu lassen. Ab 11 Uhr werden das Trainingsgelände und das Winter-Bike-Areal für Profifahrer, Hobbysportler und Kids freigegeben, wie es in der Ankündigung heißt.

Jeder könne sich dabei nach Herzenslust und Fitness-Level ganz ohne Wettkampfgedanken austoben. Der Spaß am gemeinsamen Fahren stehe hierbei im Vordergrund steht. Der Event wird bewirtet, und ein Gewinnspiel darf auch nicht fehlen. Den Bikepark Nieratsbad erreicht man, von der BAB-Ausfahrt Wangen-West kommend, auf der B 32 in Richtung Ravensburg. Kurz nach der A 96-Anschlussstelle geht es links nach Nieratzbad, ab dort ist der Weg ausgeschildert.